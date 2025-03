Üreten Kadınlar, CarrefourSA’da müşterilerle buluştu

Takip Et

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki, Türkiye perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, 71 ilde 1250 mağazası ve bayileri dahil olmak üzere 15.000 kişiye ulaşan kadrosu ile müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyata ulaştırırken; kadın üreticilere desteğini sürdürüyor.

CarrefourSA’nın “Kadınların Gücü CarrefourSA’nın Gücü” sloganıyla yola çıktığı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 2019 yılından bu yana geleneksel hale getirdiği CarrefourSA Kadın Üreticiler Buluşması, bu yıl da İstinye CarrefourSA Hiper’de gerçekleşti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen üretici kadınlar, süt ürünlerinden bakliyatlara, taze sebze ve meyvelerden organik içeceklere kadar kendi emekleri olan birçok ürünü doğrudan tüketicilere sunma imkânı buldu.

“Kadınların iş hayatında daha aktif olmasını teşvik ediyoruz”

Kadınların iş ve sosyal hayatın her alanında yer almasını, toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biri olarak gördüklerini söyleyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Tüm ekosistemimizin merkezinde yer alan cinsiyet eşitliğini, ‘doğrusu’ vizyonumuzla özdeşleştiriyoruz. İş süreçlerimizde eşitlik ilkesine inanıyor, görev dağılımı açısından kadın-erkek eşitliğini önemsiyoruz. Tüm çalışanlarımızın %40’ı kadınlardan oluşuyor. Bu eşitliğin sadece kendi çalışanlarımızla kısıtlı kalmasını istemiyoruz. Bu sebeple üretici kadınları destekliyoruz ve emeklerinin reyonlardan müşterilere ulaşmasına fırsat tanıyoruz.” dedi.

“Topluma değer katmayı hedefliyoruz”

Üreten kadınları ve kadın girişimcileri teşvik ederek, işlerini büyütmelerine katkı sağladıklarını belirten Kartallıoğlu, şöyle devam etti: “Doğrusu CarrefourSA’da söylemimizle işimizin her adımında topluma ve çevreye değer katmayı hedefliyoruz. Bu misyonumuzun bir parçası olarak, Kadın Üretici Pazarımız ile kadın üreticilerimizin ekonomik bağımsızlıklarını destekliyoruz. Üreten kadınlarımız bu özel etkinlikte kendi değerini, emeğini ve başarısını gösterebilirken, müşterilerimiz de Türkiye’nin değerli topraklarından, üreticilerinden elde edilen bu ürünlere CarrefourSA güvencesiyle ulaşıyor. CarrefourSA olarak her zaman üreten ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen her kadının yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü ve üreten kadınların Türkiye’sine ulaşmayı diliyor, Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

Kadın emeğiyle üretilen yerel ürünlere yoğun ilgi

CarrefourSA Kadın Üretici Pazarı bu yıl; City Farm, Antre Gourmet, Laz Kızı, Mimi Çiftliği, Göçbeyli Köyü- Kent Tarımı, Heybelinin Heybeleri, Nutmatik , Ezgi Gıda, Lezzet Mantı, Mutlu Besin Tarımsal Kooperatifi,

Atiye Laçin, Guru Moda, Balanu Organik Gıda, Serenin Doğal Dünyası, Beta Tea, Sınırlı Sorumlu Adana Üreten Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi, Nora Midye, Veteriner Anne ve Hatice Teyze ile birlikte toplam 19 üreticiyi ağırladı.

Pazarda süt ve süt ürünlerinden bakliyata, şarküteri ürünlerinden atıştırmalıklara, kuru meyveden deniz mahsüllerine kadar yüzlerce doğal ve organik ürün müşteriler tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı.