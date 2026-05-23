Üreten kadınlar Trendyol’la Türkiye’den dünyaya açılıyor

Trendyol’un e-ticaret ile sunduğu erişim gücü, bugün birçok yerel üreticinin hikâyesini bulunduğu şehirle sınırlı kalmaktan çıkarıp Türkiye geneline ve sınırlar ötesine taşıyor. İzmirli girişimci İlknur Evcan da evde başladığı üretim yolculuğunu Trendyol aracılığıyla büyüterek markasını yurt içi ve yurt dışına açılan bir ev tekstili firmasına dönüştürdü.

İzmir’de yaşayan iki çocuk annesi Evcan’ın tekstil alanında herhangi bir deneyimi yoktu. Kızının doğumunun ardından çalışma hayatına ara veren Evcan’ın girişimcilik yolculuğu, evinde kullandığı kendi el emeği masa servislerinin misafirlerinden ilgi görmesiyle başladı.

Öncelikle internetteki videoları izleyerek dikim öğrendi. İlk başlarda evinde üreterek başladı. Annesi ile bir arkadaşı, markanın ilk ekibini oluşturdular. Markanın çıkış ürünü Amerikan servisler oldu. Sağlam, leke tutmayan ve uzun süre kullanılabilen suplalar kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Evde başlayan bu üretim, zamanla bir atölyeye taşındı. Pandemi döneminde ev yaşamına ve sofra düzenine artan ilgi, Desenİzmir’in büyümesini hızlandırdı. Eşi ve çocuklarından büyük destek gördüğünü belirten İlknur Evcan, evden atölyeye geçiş için “Bir yıl kadar evde çalıştıktan sonra küçük bir yer tutma ihtiyacı doğdu” diyor.

10 kadın birlikte üretiyor

Bugün Desenİzmir, 10 kadının birlikte üretim yaptığı bir markaya dönüşmüş durumda. İlknur Evcan, üç kişiyle başlayan yolculuğun hikayesini "Kadınların gücünü burada çok iyi hissedebiliyorsunuz. Mesela işlerimiz arttıkça ürünleri taşıyabilmek için forklift satın aldık, atölyede forklift kullanmayı öğrendik. Farklı dikiş teknikleri, yeni modeller, tasarımlar çıkardık. Lisede başlayan tasarım merakımın buralara geldiğine annem hala inanamıyor. Hem kızımın hem oğlumun anneleriyle gurur duyması, benim için her şeyden değerli" sözleriyle anlatıyor.

Üretimi biliyordu, Trendyol ile müşterilerine ulaştı

Evcan için Trendyol, bu yolculukta önemli bir dönüm noktası oldu. Evcan’ın ürünleri, Trendyol aracılığıyla yalnızca Türkiye’nin farklı şehirlerindeki müşterilere değil, yurt dışındaki müşterilere de ulaşmaya başladı. Supla, runner, kırlent, çocuk supla ve masa örtüsü gibi ürünler, e-ticaret ve e-ihracat sayesinde İzmir’deki atölyeden farklı ülkelere uzanan bir yolculuğa çıktı.

Üretim tarafında kendine güvendiğini ancak pazarlama ve geniş müşteri kitlelerine ulaşma konusunda zorlandığını belirten İlknur Evcan, e-ticaret ve e-ihracatın markasına kattığı değeri şu sözlerle ifade ediyor: “İyi bir pazarlamacı değilim, iyi bir üreticiyim. Trendyol benim için ürünlerimi geniş müşteri kitlesine ulaştırmamı destekleyen muhteşem bir adım oldu, hayatıma çok şey kattı. E-ihracatı hayal gibi görüyordum. Tek tuşla yurt dışına ürün gönderebilmek bana çok uzak geliyordu. Gerçekleştikten sonra bile hâlâ inanamıyorum. Trendyol bize çok güzel bir yol açtı.”

Her ülkeden talep var

Trendyol üzerinden yaptıkları mikro ihracat ile her ülkeden sipariş aldıklarını söyleyen İlknur Evcan, "Ürünlerimizi çoğunlukla Körfez ülkelerine ve Romanya’ya gönderiyoruz. Özellikle Ramazan ayında Körfez Bölgesi satışlarımızda %40 oranında artış görüyoruz. Hedefimiz Doğu Avrupa'da genişlemek. Avrupa'daki insanların ürünlerimizi seveceğini düşünüyorum" diyor.