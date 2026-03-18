Üretim krizi sonrası Boeing’den ilk pozitif sinyal: Kar hedefi masada

Küresel havacılık sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Boeing, ticari uçak departmanındaki mali kayıpları durdurmak için vites yükseltti. Şirket yönetimi tarafından yapılan son açıklamalarda, bu yıla dair marj beklentileri "yatay seyir" olarak tanımlanırken, operasyonel iyileşmelerin etkisiyle uzun bir aradan sonra ilk kez kara geçme ihtimali masaya yatırıldı. Bu gelişme, yatırımcılar tarafından şirketin toparlanma sürecindeki en kritik dönemeç olarak görülüyor.

Üretim bantlarında verimlilik artışı hedefleniyor

Boeing’in mali hedeflerinin merkezinde, 737 MAX ve 787 Dreamliner modellerinin üretim hızındaki istikrar yer alıyor. Geçmiş dönemlerde yaşanan tedarik zinciri aksamaları ve kalite kontrol süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle darbe alan nakit akışının, bu yıl itibarıyla dengelenmesi bekleniyor. Şirket, ticari uçak teslimatlarını artırarak birim başına düşen sabit maliyetleri aşağı çekmeyi ve böylece marjları "sıfırın üzerine" taşımayı planlıyor.

Güvenlik harcamaları ve Ar-Ge maliyetleri baskı yaratıyor

Kar hedefine rağmen, Boeing’in önünde hala aşması gereken mali engeller bulunuyor. Özellikle denetim süreçlerinin sıkılaştırılması ve yeni güvenlik protokollerinin uygulanması için ayrılan devasa bütçeler, kar marjlarını baskılayan temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Şirket yönetimi, bu harcamaların "güven tazeleme" süreci için kaçınılmaz olduğunu belirtirken, operasyonel verimlilikle bu maliyetlerin dengeleneceği mesajını veriyor.

Pazar payı ve teslimat yarışı sürüyor

Boeing’in 2026 projeksiyonu, sadece iç maliyetlere değil, küresel uçak talebine de endeksli durumda. Havayolu şirketlerinin eskiyen filolarını yenileme iştahı, Boeing’in sipariş defterini kabarık tutsa da, teslimat sürelerindeki rekabet baskısı sürüyor. Şirketin ticari uçak biriminde kara geçmesi, hem havacılık pazarındaki pazar payını koruması hem de borç yükünü hafifletmesi açısından stratejik bir zorunluluk olarak değerlendiriliyor.