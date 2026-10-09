URİKEM, sektöre ve günlük iş akışına göre şekillenen yazılımlara odaklanıyor

Yapay zeka, kurumsal yazılım dünyasında şirketlerin kullandığı araçları ve bu araçlardan beklentilerini değiştiriyor. McKinsey’nin Ekim 2025’te yayımladığı analiz, yapay zekanın potansiyelinden tam olarak yararlanabilmesi için ilgili veriye, iş akışlarına ve bağlama erişmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Analizde, yazılım sunum modellerinin daha fazla sektörel ve müşteriye özgü hale geldiği; standart, tek tip uygulamaların yerini belirli sektörlere, müşteri ortamlarına ve ihtiyaçlara göre uyarlanan uygulamaların almasının beklendiği belirtiliyor.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik yapay zeka destekli yazılımlar geliştiren İstanbul merkezli yazılım şirketi URİKEM de teknolojiyi şirketlerin günlük işleyişinde zaman alan süreçlere uyarlamaya odaklanıyor. Şirket, işletmenin faaliyet gösterdiği sektörü ve çalışma yöntemlerini analiz ederek verimliliği artıran çözümler geliştiriyor.

“Yapay zeka dönüşümünde asıl soru nereden başlanacağı”

Yapay zeka modellerinin günden güne çeşitlendiğini, bu alana yönelik yatırımlar arttıkça maliyetlerin de azalacağını vurgulayan URİKEM Genel Müdürü Kutlu Altun, “Son olarak Anthropic, çoğu görevde %40 daha az maliyetle Fable 5.1'in seviyesinde performans gösteren yeni modeli Claude Opus 5.5’i duyurdu. Teknoloji ölçeklendikçe erişim kolaylaşıyor. Buna karşılık pek çok işletme açısından asıl konu, yapay zekayı günlük işlerine nasıl dahil edeceği ve dönüşüme nereden başlayacağı. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nda da KOBİ'lerin yapay zeka çözümlerine erişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Bu noktada erişilebilir, sektöre ve şirketlerin süreçlerine özgü yazılımlar üreten URİKEM gibi paydaşların önemi artıyor” dedi.

Şirketlerin hazır çözümlerden beklentisini de değiştirdiğine dikkat çeken Kutlu Altun, “Aynı sektörde çalışan iki şirketin süreçleri, kullandığı sistemler ve ekiplerinin çalışma biçimleri birbirinden farklı olabiliyor. Bu nedenle yazılımın günlük işleyişe uyum sağlaması kritik. McKinsey’in analizinin de dikkat çektiği gibi, yapay zekanın gerçek potansiyeline ulaşması için, şirketin verisini, iş akışını ve içinde bulunduğu bağlamı anlaması gerekiyor. Genel amaçlı yapay zeka araçları bireysel verimlilik sağlayabiliyor. Ancak kurumsal süreçlerde gerçek değer, çözümün yapılan işe uyarlanmasıyla ortaya çıkıyor. Biz aday müşterilerimizden hangi sektörde çalıştıklarını, hangi işte zaman kaybettiklerini ve neyi kolaylaştırmak istediklerini anlatmalarını istiyoruz. Teknik şartname beklemeden, verimli bir süreç yönetimiyle ihtiyacı, sektörü ve şirketi anlayan gerçek çözümler üretiyoruz” diye konuştu.

Şirketler tekrar eden işleri yapay zekaya devretmek istiyor

Bugüne kadar teslim ettikleri çözümlere dair ayrıntıları urikem.ai internet sitesinde düzenli olarak paylaştıklarını belirten Kutlu Altun, işletmelerden gelen taleplerin günlük operasyonlarda zaman alan işlerde yoğunlaştığını söyledi.

Kutlu Altun, “Toplu veri girişi, belgelerden tablo oluşturma, envanter hazırlama, tedarikçi yazışmalarını takip etme, mükerrer kayıtları temizleme ve eksik dosyaları tamamlama gibi tekrar eden, emek yoğun işlere yönelik çok talep alıyoruz. Şirketler özellikle tekrar eden işleri yapay zeka desteğiyle otomatikleştirme konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

Kurulduğu 2023 yılından bu yana yapay zeka dönüşümüne odaklanan URİKEM’in, kimyasal mevzuat danışmanlığı alanında faaliyet gösteren, regüle sektörlere ve saha operasyonlarına aşina ONAY Mühendislik’in birikimini taşıdığını hatırlatan URİKEM Genel Müdürü Kutlu Altun, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

“İlk olarak kimya sektöründe kayıt, bildirim ve takip süreçlerine yönelik uygulamalar geliştirdik. Bugün ise talepleri içeriden tanıyarak ihtiyaca uygun çözümler geliştirme metodolojimizi farklı sektörlere uyarlıyoruz. URİKEM olarak şirkete özel yapay zeka çözümlerinin yanı sıra internet sitesi, randevu sistemi, yapay zeka müşteri asistanı, rapor ve teklif otomasyonu gibi hazır çözümler de sunuyoruz.”