U.S. Bancorp, BTIG satın alımıyla sermaye piyasası gelirlerini artırmayı hedefliyor

ABD’nin büyük bölgesel bankalarından U.S. Bancorp, Goldman Sachs’ın desteklediği butik yatırım bankası BTIG’i yaklaşık 1 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden bünyesine katmaya hazırlanıyor. Banka, bu adımla birlikte sermaye piyasalarına dayalı gelirlerini artırmayı hedefliyor.

U.S. Bancorp’un mevcut gelir yapısında sabit getirili ürünlere dayalı işlemler önemli bir yer tutuyor ve bu alandan yılda yaklaşık 1,4 milyar dolar gelir elde ediliyor. BTIG’in satın alınmasıyla birlikte bankanın, özellikle hisse senedi işlemleri ve danışmanlık hizmetlerinden kaynaklanan ücret gelirlerini büyütmesi bekleniyor. BTIG’in bu alandaki yıllık gelirinin yaklaşık 750 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Bölgesel bankalar sermaye piyasalarında pay arayışında

Satın alma, ABD’de bölgesel bankaların yatırım bankacılığı faaliyetlerini genişletmeye yönelik son yıllardaki eğilimin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. U.S. Bancorp’un bu hamlesi, PNC ve Truist gibi benzer ölçekli rakiplerle sermaye piyasaları gelirleri arasındaki farkı azaltma hedefiyle örtüşüyor.

Buna karşın, bölgesel bankalar sermaye piyasalarında daha görünür hale gelse de, sektör genelinde hisse değerlemelerinin büyük Wall Street bankalarına kıyasla daha sınırlı kaldığı görülüyor. JPMorgan gibi küresel bankalar yüksek değerleme çarpanlarıyla öne çıkarken, bölgesel bankalar aynı ölçüde yatırımcı ilgisi çekmiş değil.

BTIG işleminin tamamlanmasıyla birlikte U.S. Bancorp’un, ücret ve komisyon bazlı gelirlerin toplam gelir içindeki payını artırması bekleniyor. Bu adım, bankanın gelir yapısını daha dengeli hale getirmeyi amaçlayan stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme, ABD finans sektöründe sermaye piyasalarına erişimin yalnızca Wall Street ile sınırlı kalmadığını ortaya koyan son örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.