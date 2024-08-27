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Uşak Seramik'ten SPK başvurusu

Uşak Seramik, bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulundu.

Haber Merkezi
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Uşak Seramik'ten SPK başvurusu
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Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK), bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK'ye başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim kurulunun 02.08.2024 tarihli toplantısında almış olduğu bedelsiz sermaye artırımı kararına istinaden, 27.08.2024 tarihinde 177852 evrak kayıt numarasıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yapılmıştır."

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