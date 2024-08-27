Uşak Seramik'ten SPK başvurusu
Uşak Seramik, bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulundu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK), bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK'ye başvurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Yönetim kurulunun 02.08.2024 tarihli toplantısında almış olduğu bedelsiz sermaye artırımı kararına istinaden, 27.08.2024 tarihinde 177852 evrak kayıt numarasıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yapılmıştır."
Şirket Haberleri