Uşak'tan Bükreş'e, Sivas'tan Dubai’ye: Trendyol ile büyüyen KOBİ'lerin sınırları aşan başarısı

Yerli üretici, esnaf ve KOBİ'lerin büyüme yolculuğuna öncülük eden Trendyol, sunduğu dijital altyapı ve e-ihracat olanaklarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki işletmelerin yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. İş ortaklarını Türkiye ve dünyada on milyonlarca müşteriyle buluşturan Trendyol, e-ihracat operasyonlarıyla "Made in Türkiye" etiketli ürünleri global pazarlara taşıyor. Trendyol, lojistik çözümler ve gelişim programlarıyla da iş ortaklarının büyümesini destekleyerek yerel başarı hikâyelerinin ulusal ve uluslararası ölçekte güçlenmesine katkıda bulunuyor.

Trendyol, 2025 yılında “Made in Türkiye” etiketli ürünleri 35 ülkede 10 milyonu aşkın aktif kullanıcıyla buluşturdu. Her gün 200 binden fazla ürün Türkiye'den yola çıkıp yurt dışındaki alıcılara ulaşırken, geçen yıl satıcıların e-ihracat hacmi 1,5 milyar doları aştı.

E-ihracat operasyonları için son bir yılda 1 milyar doları aşkın yatırım yapan Trendyol, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üç yıl üst üste “Türkiye E-ihracat Şampiyonu” seçildi.

Küresel rekabette teknoloji desteği

Trendyol iş ortakları, platformun teknoloji altyapısını ve yapay zeka çözümlerini işlerini büyütmek için tüm e-ticaret süreçlerinde kullanıyor. 2 bini aşkın Trendyol mühendisinin geliştirdiği yerli büyük dil modeli (LLM), yerli üretici ve KOBİ'lerin onlarca farklı dilde ürün açıklaması oluşturmasını sağlıyor ve müşteri sorularını anında Türkçeye çeviriyor. Satıcıların dijital asistanı 'Ortak' ise sorulara yanıt verirken; satıcıların uygulamak istediği reklam, öne çıkarma ya da indirim gibi aksiyonları tercih etmeleri halinde hızlı bir şekilde hayata geçirmelerine yardımcı oluyor. Trendyol'un teknoloji çözümleri, uluslararası pazarlara açılan yerli üretici ve KOBİ'lerin ürün listeleme süreçlerini yaklaşık yüzde 60 hızlandırırken lojistik verimliliği yaklaşık yüzde 20 artırdı.

Trendyol'un dört yıl önce başlattığı e-ihracat operasyonları, bugün 35 ülkeyi kapsıyor. Yerli üreticiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler tek bir tuşa basarak Trendyol üzerinden e-ihracat gerçekleştirebiliyor; Türkiye'den Mersin'e ürün gönderir gibi Romanya'nın başkenti Bükreş'e satış yapabiliyor.

Küresel pazarlara açılan 120 bini aşkın iş ortağı, Trendyol aracılığıyla Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra Körfez bölgesi ve Azerbaycan'a ürünlerini gönderiyor. Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren bu işletmeler, dijitalleşme ve e-ihracatın sunduğu fırsatları büyüme hikâyelerine dönüştürüyor. Yerelden başlayıp uluslararası pazarlara uzanan bu başarı hikâyeleri, Türkiye'nin üretim gücünün dijital ticaretle nasıl büyüdüğünü ortaya koyuyor. Bu hikâyelerden biri de, bugün ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışındaki müşterilere ulaştıran çocuk giyim markası Magu'ya ait.

‘Kepenk kapatmak üzereyken, Trendyol’la global bir marka haline geldik

Magu - Beytullah Karakaya

Çocuk kıyafetleri üreten Magu'nun yolculuğu, mühendislik öğrencisi Beytullah Karakaya'nın Covid-19 yayılınca memleketi Uşak'a dönmesiyle başlıyor. Karakaya, annesine ait küçük çocuk giyim dükkanının pandemide kapanması üzerine Trendyol'da bir mağaza açıyor. "Başlangıçta sadece ailece ayakta kalmak istiyorduk, çok küçük adımlarla ilerledik. Trendyol bir öğretmen gibi bize e-ticareti öğretti. Trendyol Akademi'deki derslerde ürün yükleme, kargolama, paketleme gibi tüm detayları öğrendik. Her yeni sipariş, büyüyebileceğimize inanmamızı sağladı" diyen Beytullah Karakaya, yurt dışına açılarak Magu'yu global bir marka haline getirdiklerini anlatıyor:

"Trendyol'un Azerbaycan’a e-ihracat başlatması Magu için dönüm noktası oldu. Tıpkı Türkiye içine ürün gönderir gibi kargomuzu gönderdik. İlk yurt dışı siparişini görmek, Uşak’tan çıkıp başka bir ülkedeki bir çocuğa Magu ürünü göndermek... Bu his gerçekten tarif edilemezdi. İlk e-ihracatımızın ardından işimizin büyüyeceğini, koleksiyon hazırlamamız gerektiğini anladık. Magu’nun bir markaya dönüşme süreci bize ilham verdi ve bu yolculuk bizi daha özgün ürünler üretmeye yönlendirdi. Bugün 16 ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyoruz. En çok Suudi Arabistan ve Romanya'ya ürün gönderiyoruz. Yunanistan'dan özellikle okulların açıldığı Eylül ayında ciddi oranda sipariş aldık. Satışlarımızın ortalama yüzde 40'ı e-ihracat kanalıyla gerçekleşiyor. 2025 yılında yaklaşık 32 bin ürünümüzü yurt dışına gönderdik. Bu yıl sayının 50 bine yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Trendyol'da e-ihracatı çok kolay bir şekilde yapıyoruz. Hangi ülkeler neyi talep eder, hangi ürünler müşterilerin favorileri gibi bilgileri Trendyol'dan alıyoruz."

Karakaya, Magu'nun başarısının çevresindeki herkese örnek olduğunu belirtiyor:



"Başlarda çevremdeki insanlara e-ticaret yaptığımızı söylediğimde, 'Git kendi işini yap' gibi tepkiler aldım. Bugün ise her gün birkaç kişi arıyor, 'E-ticaret nasıl yapılır, e-ihracat nasıl yapılır?' gibi sorular soruyor. Kapanmak zorunda kalan küçük bir dükkândan, sınır ötesine ürün gönderen bir markaya dönüşmek bizim için büyük bir gurur."

'E-ihracatla gönderilen tek bir ürün, on binlerce siparişe dönüştü'

Evle - Muammer Büyükalim

Konya merkezli Evle markası ise metal saklama kutularından ev yaşam ürünlerine uzanan ürün gamıyla dikkat çekiyor. 2019 yılında kurulan marka, aile şirketinin üretim tecrübesini doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Kurucu Muammer Büyükalim, Trendyol sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına ulaşırken, e-ihracatla Körfez bölgesinde de yeni fırsatlar yakaladıklarını belirtiyor:

"Aile şirketimizde metal ambalajlar ve kutular üretirken, son tüketiciye ulaşmak için Evle'yi kurduk. Koleksiyonlar ve baskılar oluşturduk. Trendyol'da e-ticarete atıldık ve Türkiye'nin her bölgesinden sipariş almaya başladık. Pandeminin ardından Trendyol'daki satışlarımız arttı ve günlük kargo sayımız 1000'i geçti. Bu bizi metal saklama kaplarının yanı sıra banyo ve dekorasyon ürünleri tasarlamaya yönlendirdi. Bugün Trendyol'da 500 bin takipçimiz var, ambalaj üretiminden bu noktaya gelmiş olmamız çok ilham verici. E-ihracat tarafında ise Körfez ülkelerinden yoğun taleple karşılaştık. Mikro ihracat bu yüzden çok önemli; tek bir siparişin on binlerce ürün talebine dönüşmesini sağlıyor. Bugün dünyada en fazla metal saklama kutuları koleksiyonuna sahip firmayız, 1000'den fazla koleksiyonumuz var."

'Markalaşmamızın tek kahramanı Trendyol'

Limeo - Sıtkı Murat Oğlak

Sivas'ta faaliyet gösteren Limeo'nun hikâyesi ise e-ticaretin markalaşma ve ölçeklenme gücünü ortaya koyuyor. Ayakkabı, terlik ve çizme üretimi yapan 20 yıllık şirket, beş yıl önce Trendyol'da mağaza açarak doğrudan tüketiciye ulaşmaya başladı. Şirketin kurucusu Sıtkı Murat Oğlak, her şeyin, ofisindeki bir odayı e-ticarete ayırmasıyla başladığını söylüyor:

"Şirketi tek başıma kurdum. Trendyol'dan önce markamızı hiç kimse bilmiyordu. Platform içindeki reklamlara çok özen gösterdik ve her ürünümüze tek tek reklam verdik. Markalaşma sürecimizin tek kahramanı Trendyol. Kadın ayakkabıları üreterek başladık, ürün gamına çocuk ayakkabılarını da ekledik. E-ihracatı ise hep merak ediyordum ancak cesaretim yoktu. Trendyol'un devreye girmesiyle Türkiye içinde başka bir şehre ürün gönderiyor gibi e-ihracat yapmaya başladık. İlk siparişimiz Azerbaycan'dan geldi. Bugün en çok satış yaptığımız ülkeler Yunanistan ve Romanya. Yurt dışı mağazamızda reklam yatırımlarımızı çok iyi kullandık ve kendi kategorimizde lider durumdayız. Türkiye bizim kalemiz ancak yurt dışına açılmak ve satış yapmak heyecan verici. Küçük bir odayla başlayan hikayemiz, şu an 3 bin metrekarelik bir depoya dönüştü. Gelecekte Limeo markasıyla tekstil sektörüne girmeyi planlıyoruz."

Ek gelir için e-ticarete atıldılar, şirketlerinde bugün 70 kişi çalışıyor

Eriza Home - Raziye Eriz

Bursa İnegöl'de faaliyet gösteren Eriza Home'un hikâyesi ise girişimcilik ve azmin büyümeye nasıl dönüştüğünü gösteriyor. Bursa İnegöl'de mobilya üretimi yapan Eriza Home, bir aile şirketi olarak kuruluyor. Hemşire olan Raziye Eriz, ek gelir için başladıkları işin beş yıl önce Trendyol'da mağaza açma kararıyla hayal bile edemeyecekleri noktaya ulaştığını dile getiriyor:

"Trendyol'da neden koltuk satmıyoruz diye düşündük. İlk siparişin ardından satışlar artmaya başladı. Koltuklar bu kadar satıyorsa, mobilyalar daha çok talep görür diye öngörüde bulunduk. Sehpa, banyo dolapları, kiler dolapları, kahve köşesi gibi ürünlerle yelpazemiz genişledi. Bugün en çok satılan ürünlerimiz sehpa, banyo dolabı ve çamaşır kurutma makinesi dolabı. Trendyol'da en çok ziyaret edilen ürünümüz ise, banyo dolapları. Türkiye'nin her noktasına satış yapıyoruz. Yoğun olarak sipariş aldığımız şehirler arasında Mersin öne çıkıyor. Eşim ve ben iki kişi yola çıkmıştık, bugün 70 kişilik ekibimiz var."