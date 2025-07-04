USHAŞ tıbbi yazılım, cihaz ve sarf malzemeleri ihracatı için e-ticaret portalı kuruyor

Mehmet KAYA

ANKARA

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, sağlık turizmi için kamudaki tüm tarafların katılımıyla bir koordinasyon kurulu oluşturulacağını, Türkiye’ye gelen ve gelecek sağlık amaçlı seyahatlerin doğru yerlere yönlendirilmesi için de alınan yetki doğrultusunda HealthTürkiye platformuna üye olmayanların sağlık turizmi yapmasının engelleneceğini açıkladı.

Ünver, şirket olarak bir e-ticaret platformu kuracaklarını da açıklayarak, Türk firmalarınca üretilen ya da ticareti yapılan cihaz ve sarf malzemelerinin şirketlerce satılacağı bu e-ticaret pazaryerinde, USHAŞ olarak alıcıya garanti vereceklerini, böylece güvenin sağlanmış olacağını kaydetti. Platformda USHAŞ tarafından onaylanmış şirketler satış yapabilecek.

Tıbbi cihazların satışı için e-pazaryeri USHAŞ +

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver düzenlediği basın toplantısında, şirketin koordinatör ve regülasyon yapıcı rolünün güçleneceğini söyledi. Çeşitli projeleri ve uygulamaları hakkında da bilgi veren Ünver, bu kapsamda USHAŞ Plus (USHAŞ+) adını verdikleri, tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin ihracatının yapılmasında kolaylık sağlayacak bir e-pazaryeri kurma hazırlığında olduklarını duyurdu.

USHAŞ’ın kuracağı bu pazaryerinde yapılacak satışların güvenli olacağını ve alıcılara USHAŞ’ın garanti vermiş olacağını, alış-verişe garantör bir kimlik üstleneceğini belirten Ünver, “Biz o tür durumlarda Türk firmalarına, hastanelerine, ilaç ve tıbbi cihaz firmalarına diyoruz ki bizimle beraber hareket edin. Biz sizin alacağınız parada garantör olalım. Yani eğer orası paranızı ödemezse biz sizin paranızı ödeyelim. Onlara (alıcılara) da şunu diyoruz. Bakın bu firmalar bizim firmalarımız. Biz bu kurumların arkasındayız. Bunlar size söz vermişlerse sözlerini tutarlar. Ve sözlerini tutmazlarsa bak biz buradayız. Garantör yetkisi..” diye konuştu.

Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi yanında tıbbi yazılım da satılabilecek

Bu arada, edinilen bilgiye göre USHAŞ Plus, çok dilli, online bir ihracat platformu olarak planlandı. Tıbbi cihaz, tıbbi sarf ve yazılım hizmetleri buradan satılabilecek. Yerli üretime ağırlık verilecek ancak firmalar yerli olmayan portföylerindeki ürünleri de satabilecekler. Platforma firmalar USHAŞ’ın izniyle katılabilecek. Şirket ve USHAŞ protokol imzalayacak. Platformun alternatif pazarlara giriş imkanı sağlaması da amaçlanıyor.

Koordinasyon ve HealthTürkiye platformu

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver basın toplantısında kurumun koordinasyon ve düzenleyici-gelişime katkı verici rolünün güçleneceğini de vurguladı. Kurumun, geçmişte kamu hastanelerine yönelik sağlık turizmi aracılık hizmeti verdiğini ancak bundan tamamen çekildiğini hatırlatan Behlül Ünver, bunun yerine geniş kapsamlı sağlık turizmi tanımı içinde hizmetleri geliştirmeye odaklandığını, vizeden konaklamaya kadar geniş bir yelpazede bileşeni bulunan bu hizmetler için ilgili bakanlıkların genel müdür ya da bakan yardımcısı düzeyinde katılacağı bir koordinasyon kurulu oluşturulduğunu belirtti.

Hizmet kalitesi ve güvenilirliğin önemine dikkat çeken Ünver, bu amaçla oluşturulan HealthTürkiye platformuna katılımın zorunlu olduğunu, buradaki sağlık hizmet ve aracılık hizmet sunumlarını yapan firmaların güvenilirlik yönünden denetleneceğini, yakın zamanda da bu platforma dahil olmayanların sağlık turizmi yapamayacağını açıkladı.

Geniş kapsamlı sağlık turizmi: Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatabilir

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, sağlık turizmini sadece tıbbi ve estetik olarak değerlendirmemek gerektiğini; yaklaşımlarının “sağlık için bir başka ülkeye seyahat” tanımından hareketle, medikal, termal, engelli, sporcu, yaşlılık yanında “longevity” olarak tanımlanan termal vb. sağlıklı yaşam için yapılan seyahatleri de kapsadığını anlattı. Bu kapsamda, küresel çapta “trilyon dolarlık” bir sektörün ortaya çıktığına dikkati çeken Ünver, Türkiye’nin münhasıran sağlık turizminden TÜİK verileriyle 1,5 milyon turist, 3 milyar dolar gelir elde ettiğini; bu alanın gelişmesiyle yaklaşık 20 milyar dolarlık mal ve hizmet dış ticaret açığını kapatacak kadar gelire ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Termal turizme dikkati çeken Ünver, bu amaçla Türkiye’den sadece Afyonkarahisar’da tek bir firmanın dahil olduğu Dünya Termal Rotası’na Erzurum, Sivas, Rize, Nevşehir, Samsun, Sakarya, Bolu’nun dahil edilmesine çalıştıklarını, üniversitelerin de katılımıyla bir jeotermal platformu da kuracaklarını açıkladı. Longevity tanımı içindeki sağlık turizminin yıllık 1.2 trilyon dolarlık bir küresel hacmi olduğunu anlatan Ünver, burada çok büyük bir potansiyel bulunduğunun altını çizdi.

Behlül Ünver, medikal sağlık başta olmak üzere, saydığı bu alanlarda uygun illerin geliştirilmesine yönelik çalışma içinde olduklarını, tanıtım faaliyetleri yanında, medikal alanda büyük iller dışında başarılı sağlık kuruluşları bulunan illere de ağırlık vereceklerini kaydetti.