Üstün, “Amacımız büyük değil, özel olmak”

Karadeniz’de çay üretiminin en köklü işletmelerinden biri olan Şölen Çay, sektörün hem üretim tarafında hem de turizm alanında öne çıkan firmaları arasında yer alıyor. 25 yıldır baba mesleğini sürdüren Şölen Çay Genel Müdürü Murat Üstün, çay sektöründeki bilgi kirliliğini, bölgedeki turizm hareketliliğinin sektöre yansımalarını ve markanın “özel üretim” stratejisini anlattı.

Çayın üretimi, tüketici algısı ve dış pazardaki konumu hakkında yıllardır yanlış bilinen çok şey olduğuna dikkat çeken Üstün, Karadeniz’de bugün 270’in üzerinde çay fabrikası bulunduğunu belirterek, “20 yıl öncesine kadar çay konusu ülkemizde ciddi bir sorundu. Eskiden değersiz görülen bu ürünü elimizden geldiği kadar zirveye taşımaya çalışıyoruz” dedi. Üstün, bugün büyük ilgi gören çay fabrikası ziyaretlerinin aslında yıllar önce geliştirdiği bir proje olduğunu belirterek şöyle konuştu.

“Karadeniz’e gelen turistlerin fabrikamızı ziyaret edip çay içmesi, sunumlar izlemesi ve çayın gerçek hikâyesini öğrenmesinin bölgeye ciddi katma değer sağlayacağını düşündüm. O yıllarda tur firmaları Karadeniz’e pek uğramıyordu. Oysa burada hem çay var hem de Sürmene bıçağımız dünyaca biliniyor. Turizm firmalarını ikna ettim, bizlerde fabrikalarımızda oturma alanları, market ve sunum bölümleri hazırladık. Böylece bu hareketin ilk adımını başlatmış olduk. Yıllar içinde de bu sistem iyice oturdu. Öyle ki bölgedeki turizm hareketliliğini ciddi şekilde artırdı. 2025’te bölgemizi 12 bin otobüs ziyaret etti. ”

Türk çayı dünyadaki tüm çaylardan daha kaliteli

Çayla ilgili en büyük yanlışlardan birinin “Kaliteli çay yurt dışına gidiyor” algısı olduğunu söyleyen Üstün, “Üretimimizin yalnızca yüzde 1,5’i yurt dışına gidiyor, o da oradaki Türklere ulaşsın diye. Öte yandan bizim çayımız aslında dünyadaki tüm çaylardan daha kaliteli. Çünkü dünyada çayın üzerine kar sadece Karadeniz’de yağar ve bu sayede hiçbir zirai ilaçlama yapmayız. Oysa dünya çaylarının çoğu zirai ilaçlıdır. Ancak tanıtım gücümüz olmadığı için çayımız dışarıda hak ettiği değeri bulmuyor” diye konuştu. “Bergamotlu İngiliz çaylarının yıllar önce ‘tomurcuk çay’ diye tanıtılması büyük bir yanlış” diyen Üstün, tüketicinin uzun süredir yanlış yönlendirildiğini belirterek” Tomurcuk çay diye bir şey yok. Bergamotlu çay yıllar önce İngiltere’de ortaya çıktı. Bizim sektör yıllarca bu yanlış bilginin etkisinde kaldı” dedi.

Bugün markaların raflarda sattığı “Mayıs Çayı” kavramının da Şölen Çay’a ait bir isimlendirme olduğunu açıklayan Üstün, “O dönemde bu çayın adı ilk hasat ya da elek altı çaydı. Ben farklı bir isim vermek istedim. Eşim, çocuğum ve benim ismimizin baş harflerini kullanarak Mayıs Çayı’ adını koyduk. Çocuğum da Mayıs’ta doğduğu için bu isim daha da anlamlı olmuş oldu. Tüketiciden ilgi görünce de herkes bu isimde satmaya başladı. Bugün Türkiye’nin her yerinde Mayıs Çayı satılıyor. Mayıs çayı aslında mayıs ayında toplanan ilk hasat çaydır.

Çayda dört hasat dönemi olduğunu, ilk hasadın (mayıs çayının) her zaman en kaliteli ürün olduğunu belirten Üstün, paketlerdeki “filiz, tomurcuk, çiçek” gibi ibarelerin düşünüldüğü gibi değil aslında pazarlama stratejisi olduğunu, bu ürünler arasındaki tek farkın “reçete farklılığı” olduğunu söyledi. Şölen Çay’ın yıllık 2 bin ton kuru çay ürettiğini belirten Üstün, ürünlerin hiçbir katkı maddesi içermediğini, tamamen doğal yapıyı koruduklarını ifade etti. Çaylarını kendilerinin sattığını anlatan Genel Müdür Murat Üstün, “Bizim ürünlerimizi marketlerde bulamazsınız, hedefimiz ‘büyük’ değil ‘özel’ olmak. Bu nedenle ürünlerimiz marketlerde ve toptancılarda yok. Kapasite artışı yerine özel reçetelerle daha nitelikli çay üretmeyi tercih ediyoruz. Kâr payımızı düşük tutup kaliteyi yüksek tutuyoruz” dedi.