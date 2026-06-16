Uyumsoft, Ticarileşen Ürün Yıldızları kategorisinde Big Scale ödülünün sahibi oldu

YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, ödülü İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu’nun elinden aldı.

Teknoloji ve inovasyon ekosistemine katkı sağlayan 13 farklı kategoride 37 firmanın ödüllendirildiği törene; YTÜ Rektörü ve Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Dr. Damla Turan, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder ile iş ve akademi dünyasından çok sayıda seçkin isim katıldı.

"Üniversite-Sanayi iş birliğiyle küresel başarılara ulaşacağız"

Törenin açılış konuşmasını yapan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Yıldız Teknopark çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerin çok önemli projelere ve başarı hikayelerine imza attığını belirtti. Sürdürülebilir kalkınmanın yolunun akademi ile özel sektör arasındaki güçlü bağdan geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Debik, şunları söyledi:

"İnovasyon odaklı büyümenin kalıcı olması için üniversite ve sanayi arasındaki etkileşimi artırmak zorundayız. Dünya genelindeki başarılı ekosistemlere baktığımızda, üniversitelerin bilgi üretimi ve teknolojiyi geliştirmede öncü rol üstlendiğini görüyoruz. Yıldız Teknopark; Londra, Amsterdam, Dubai ve Üsküp’teki uluslararası temsilcilikleri sayesinde küresel ölçekte güçlü bir ağa sahip. Bu yönüyle girişimcilik dünyasının en önemli merkezlerinden biri konumundayız."

"2030 hedefi: 100 Bin Tekno-Girişim ve dünyada ilk 10"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Dr. Damla Turan, konuşmasında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna dikkat çekti.

Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik kalkınmasında girişimcilerin kritik bir rol oynadığını ifade eden Dr. Turan, şu hedefleri paylaştı:

"2030 yılına kadar ülkemizdeki teknoloji girişimlerinin sayısını 100 bine çıkarmayı ve Türkiye’yi teknoloji girişimciliğinde dünyanın önde gelen ilk 10 ülkesi arasına taşımayı hedefliyoruz. Bu büyük hedefin anahtarı yenilikçi fikirler ve yüksek katma değerli projelerdir. Girişimlerin filizlendiği teknoparklar, ekosistemimizin en önemli yapı taşlarıdır. Girişimcilik kültürünün güçlenmesiyle küresel rekabet gücümüz daha da artacaktır."

Yapay zeka atılımı ve "Yıldız Kaşifleri Programı"

Teknolojideki hızlı dönüşümün, özellikle yapay zeka alanında büyük fırsatlar doğurduğunu belirten YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, yeni nesil projeler hakkında bilgi verdi. Yakın zamanda hayata geçirdikleri yapay zeka destekli pazar yeri programıyla şirketlerin dijitalleşme süreçlerine ivme kazandırdıklarını ifade eden Doç. Dr. Garip, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıldız Teknopark’ın en büyük gücü, sahip olduğu inovasyon ve girişimcilik kültürüdür. Öğrenci topluluklarımızdan proje ekiplerimize, teknoloji kulüplerimizden TEKNOFEST takımlarımıza kadar çok geniş bir kitle sürekli yeni fikirler üretiyor. Bu yüksek potansiyeli daha etkin şekilde desteklemek amacıyla Yıldız Kaşifleri Programı’nı başlattık. Programa başvuran çok sayıda yenilikçi projeye destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz."