Uzayda tekel savaşı: OHB devlere meydan okuyor!

Avrupa uzay endüstrisi, tarihinin en büyük güç birleşmesine hazırlanırken, sektörün en önemli bağımsız oyuncularından Alman OHB, sürece karşı hukuk savaşı başlattı. Airbus, Thales Alenia Space ve Leonardo’nun uydu operasyonlarını tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen Project Bromo, OHB CEO’su Marco Fuchs tarafından "Avrupa içi rekabetin sonu" olarak nitelendirildi.

‘Küresel rekabet’ bahane mi, gerçek mi?

Fuchs, yaptığı açıklamada, bu devasa birleşmenin küresel rakiplerle mücadele etme bahanesinin arkasına sığındığını ancak asıl amacın Avrupa pazarında aşılması imkansız bir tekel yaratmak olduğunu savundu. OHB’nin temel endişesi, bu ölçekte bir yapının tedarik zincirini tamamen kontrol altına alması ve kendisi gibi orta ölçekli şirketleri pazarın dışına itmesi üzerine kurulu.

CEO Fuchs’a göre, üç devin bir araya gelmesiyle oluşacak yaklaşık 10 milyar Euro değerindeki yapı, kendi iç tedarikçilerini önceliklendirerek bağımsız şirketlerin teknoloji ve parça erişimini kısıtlayacak. Bu durumun sadece üreticileri değil, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Avrupa Birliği’nin ihale süreçlerindeki çok sesliliği de ortadan kaldıracağı, sonuç olarak inovasyonun zayıflayacağı ifade ediliyor.

Brüksel’in kararı Adalet Divanı’na taşınabilir

Şirket yönetimi, Avrupa Komisyonu’nun bu girişime koşulsuz yeşil ışık yakması durumunda sessiz kalmayacağını resmen duyurdu. Fuchs, Komisyon’un rekabet biriminden çıkacak olası bir onay kararını Avrupa Adalet Divanı’na götürmeye kararlı olduklarını belirtti. "Avrupa zaten Çin'den uydu satın almıyor, bu yüzden küresel rekabet argümanı bir yanıltmaca" diyen Fuchs, Brüksel üzerindeki baskıyı artırdı.

Project Bromo’nun kaderi şimdi Avrupa Komisyonu’nun yapacağı detaylı incelemeye bağlı. Sektör temsilcileri, Komisyon’un ya birleşmeyi engelleyeceğini ya da rekabeti korumak adına bazı birimlerin satılması gibi ağır şartlar öne süreceğini tahmin ediyor. 2027 yılına kadar sürmesi beklenen bu hukuki ve ticari belirsizlik, Avrupa’nın uzay yarışındaki geleceğini de doğrudan şekillendirecek.