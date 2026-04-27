Uzmanlar uyarıyor: Güvenlik ve tasarruf için düzenli kombi bakımı şart

Evlerde kombi kullanımı artarken, enerji tüketimi ve güvenlik konuları da her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Doğru koşullarda kombi kullanımı, hem konforlu ve güvenli bir ısınma sağlıyor hem de doğalgaz faturalarında önemli ölçüde tasarruf imkanı sunuyor. İklimlendirme sektöründe tecrübesiyle öne çıkan Baymak, tüketicileri bilinçli kombi kullanımı konusunda bilgilendirerek, güvenli ve verimli ısınmayı destekliyor.

Baymak uzmanları kombi kullanımına yönelik şu konulara dikkat çekiyor:

İlk olarak uzmanlar kış aylarında ideal oda sıcaklığının 20–22°C olması gerektiğinin altını çiziyor. Kombinin daha yüksek sıcaklıklarda çalıştırılması enerji tüketimini artırıyor ve gereksiz maliyetlere yol açıyor. Petek sıcaklığının 55 - 65°C arasında ayarlanması ise hem konforlu bir ısınma sağlıyor hem de verimli bir enerji kullanımı sunuyor. Kullanıcıların yaşam alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun ayarları belirlemeleri gerekiyor.

Kombilerin verimli ve güvenli çalışabilmesi için düzenli bakım büyük önem taşıyor. Yılda en az bir kez, tercihen de kış başlamadan önce yapılan kombi bakımı; cihaz performansını artırıyor, arıza risklerini azaltıyor ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Düzenli bakım uygulamaları, olası gaz kaçakları ve karbon monoksit risklerinin önüne geçilmesine katkı sunuyor.

Periyodik bakımı ihmal etmeyin

Enerji tasarrufu sağlamak için kullanıcı alışkanlıkları da belirleyici rol oynuyor. Peteklerin önünün kapatılmaması, odaların uzun süre havalandırılmaması ve gece saatlerinde ya da evde olunmayan zamanlarda kombinin daha düşük sıcaklıkta çalıştırılması enerji verimliliğini artırıyor. Termostatik vana ve oda termostatı kullanımı ise gereksiz enerji tüketiminin önüne geçiyor ve doğalgaz faturalarını düşürüyor.

Kombi kullanımında güvenlik konusu da en az tasarruf kadar önem taşıyor. Bacalı cihazların baca kontrollerinin düzenli olarak yapılması, kombi bulunan alanların yeterince havalandırılması ve cihazlara yetkisiz kişilerin müdahale etmemesi hayati önem taşıyor. Olası risklerin önüne geçilmesi için kombi arızalarında mutlaka yetkili servislere başvurulması gerekiyor.