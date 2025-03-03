Uzmanlar uyarıyor: Ramazanda su tüketimine dikkat!

Ramazan ayı, manevi arınmanın yanı sıra bedensel sağlığımız üzerinde de etkili olan bir dönemdir ancak uzun süre aç ve susuz kalınan bu süreç sağlığımızı doğrudan etkileyebilir. QNET’in Uzman Diyetisyeni Orçun Kürüm Ramazan’da doğru beslenme ve yeterli su tüketimi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Orçun Kürüm’e göre, bu ay boyunca sağlıklı bir şekilde oruç tutabilmek için sahurdan iftara kadar olan süreyi iyi planlamak büyük bir önem taşıyor. Sahur, oruç tutarken gün boyunca enerjik kalabilmek için kritik bir öğün olup, doğru beslenme ile güne güçlü bir başlangıç yapmak oldukça faydalı.

Sahurda, kan şekerinin uzun süre stabil kalmasına yardımcı olmanın önemine değinerek şunları söyledi: “Ramazan ayı boyunca tam buğday ekmeği, yulaf, bulgur gibi kompleks karbonhitratlar ve yumurta, az tuzlu peynir, yoğurt gibi protein kaynakları tercih edilmeli. Sebzeler ve sağlıklı yağlar ile zenginleştirilmiş bir menü, gün boyunca enerjik olmanıza yardımcı olur. Şekerli ve tuzlu gıdalardan kaçınmak, susuzluk hissinin önüne geçer”

“İftar tatlıları hafif olmalı"

Kürüm, uzun saatler süren oruç sonrası iftar hem vücudu beslemek hem de kaybedilen enerjiyi geri kazanmak için kritik bir zamanı oluşturduğuna dikkat çekti. Kürüm, “İftara su ve hurma ile başlamak, kan şekerinin dengelenmesini sağlarken, kaybedilen sıvıyı da hızla yerine koyuyor. İftar zamanı, midenizi yormadan ılık bir çorba içmek iyi bir tercih olabilir. Ana öğün için ise, protein, sebze ve tam tahılları dengeli bir şekilde içeren hafif bir menü sağlıklı bir seçenek olabilir. Tatlıda ise, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya taze meyve gibi daha hafif seçenekler tercih edilmelidir. Ayrıca, maden suyu ya da ayran gibi elektrolit içeren içecekler, hidrasyonu desteklerken çay ve kahve gibi içeceklerin sınırlanması gerekir” dedi.

İftar-sahur arasında 2- 2.5 litre su tüketmeliyiz

Bazı bölgelerde oruç süresinin 15 saate kadar uzaması, yeterli sıvı alımının önemini daha da artırıyor. Orçun Kürüm, Ramazan boyunca su tüketiminin doğru şekilde planlanmasının büyük bir önem taşıdığını vurguluyor. Kürüm’e göre oruçlu saatlerde su kaybı yaşandığı için iftar ile sahur arasında yeterli su alımına özen gösterilmelidir. Günlük 2-2.5 litre su tüketimi hedeflenmeli ve bu miktar, iftar ile sahur arasında dengeli bir şekilde içilmelidir. Büyük miktarlarda suyu birden içmek yerine, her saat başı su içmek daha faydalı olacaktır.

Orçun Kürüm, su arıtma cihazlarının kullanımının sürdürülebilirlik açısından ne kadar önemli olduğuna da dikkat çekiyor. Kürüm; “Su arıtma cihazları hem bireysel sağlığı korurken hem de doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmamıza yardımcı olur. Özellikle, suyun kalitesinin önemli olduğu Ramazan döneminde, temiz ve arıtılmış suyun vücuda sağladığı faydalar daha da artıyor. QNET’in HomePure Viva Su Filtreleme Cihazı şebeke suyunu arıtarak, Ramazan sofralarında sağlıklı içme suyu olarak yemeklerimize eşlik ediyor” dedi.

Ramazan’da filtrelenmiş suyun rolü

Ramazan ayında sağlıklı bir oruç süreci için temiz içme suyuna erişim de göz ardı edilmemesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Su arıtma sistemleri hem su kalitesine yönelik endişeleri gideren hem de sürdürülebilirliği destekleyen bir çözüm olarak giderek daha fazla ilgi görüyor.

Ramazan döneminde güvenli ve sürdürülebilir içme suyu çözümlerine yönelik artan talebi vurgulayan QNET CMO'su Trevor Kuna “Tüketiciler artık yalnızca sağlıkları için değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da temiz, arıtılmış suyun öneminin farkında. HomePure Viva su filtreleme sistemimiz, ailelere güvenli ve yüksek kaliteli içme suyu sağlamak için tasarlandı ve bu, Ramazan ayı boyunca ve sonrasında bütünsel sağlığı destekliyor” diyor.