Uzmanlar uyarıyor: 'Yazın keyfini sürerken cilt sağlığı ihmal edilmemeli'

Artan sıcaklar ve nemli hava, cildimizde bazı farklılıklara neden olabiliyor ve özellikle bu dönemde cildimiz daha yağlı görünebiliyor. Güneşe karşı daha hassas hale gelen cildimize biraz daha özen göstermemiz önemli. Böylece cildimizin sağlığını korurken, yaz mevsiminin getirdiği canlı ve ışıltılı görünümü de destekleyebiliriz.

Konuyla ilgili Infinity Regenerative Clinic doktoru Merve Oflaz Gider, yaz aylarında sıkça karşılaşılan cilt sorunlarına ve çevresel etkenlerin bu sorunlardaki kritik rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yazın keyfini sürerken cilt sağlığımızı ihmal etmemeliyiz. Çünkü bu dönemde güneşin ultraviyole ışınları en yoğun seviyededir ve bu durum güneş yanıkları, alerjik reaksiyonlar, bakteri ve mantar enfeksiyonları, güneş lekeleri, isilik ve cilt kuruluğu gibi birçok cilt sorununu tetikleyebilir. Özellikle açık ten rengine sahip kişilerin genetik yatkınlıkları nedeniyle güneşin zararlı etkilerine karşı çok daha hassas olduklarını unutmamalıyız." dedi.

“Güneş lekeleri kendiliğinden iyileşmez”

Güneşe uzun süreli, düzenli ve korunmasız maruz kalmanın özellikle açık tenli bireylerde kalıcı güneş lekelerine yol açabileceğini belirten Dr. Oflaz Gider, bu lekelerin oluşum mekanizmasını ve tedavi seçeneklerini açıkladı.

"Güneş lekeleri, melanin pigmentinin aşırı üretimi sonucu ortaya çıkar ve genellikle burun, yanaklar, alın, dudak üstü, boyun, sırt ve omuzlar gibi güneşe en çok maruz kalan bölgelerde yoğunlaşır. Bu lekelerin oluşumunu engellemek için her yaşta bireyin cilt tipine uygun, yüksek faktörlü bir güneş kremi kullanması ve bunu yıl boyunca düzenli olarak uygulaması hayati önem taşır. Oluşmuş güneş lekeleri maalesef kendiliğinden iyileşmez. Bu durumda bir hekim kontrolünde topikal kremler, kimyasal peeling, lazer tedavileri ve mikrodermabrazyon gibi çeşitli medikal estetik uygulamalar değerlendirilebilir. Tedavi süreci kişiye özel olarak planlanır ve sabır gerektirir." diyerek yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin cilt sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek "Bu dönemde akne, lekelenme, tahriş ve enfeksiyon gibi sorunlar sıkça görülmektedir. Cilt tipine uygun temizleyici, nemlendirici ve yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanımı hayati önem taşımaktadır. Mevcut sorunların tedavisi ve olası problemlerin önlenmesi için doğru cilt bakımı rutininin yanı sıra kişiye özel dermokozmetolojik uygulamalar da kritik rol oynamaktadır" dedi.