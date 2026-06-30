Vaden 100’ün üzerinde ülkede markasının kalitesini kanıtladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Vaden Otomotiv’in bugün ağır vasıta yedek parça sektöründe dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirdiğini belirten Acar, üretimden teknolojiye kadar her alanda sürekli yatırım yaptıklarını ifade etti.

“Konya’nın üretim kültürünü ve sanayi gücünü uluslararası pazarlara taşıyoruz” diyen Seyit Acar, şunları kaydetti:

“Bugün 100’den fazla ülkeye ihracat yapan, ürünleri dünyanın dört bir yanında tercih edilen bir marka haline geldik. Üretim kapasitemizi her geçen yıl artırırken, Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla sektörümüzde fark oluşturmaya devam ediyoruz. Hedefimiz sadece ürün üretmek değil, teknoloji geliştiren ve sektöre yön veren bir firma olmak.”

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında

Vaden Otomotiv, Türkiye’nin en prestijli sanayi sıralamalarından biri olan İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alarak sanayi gücünü bir kez daha ortaya koydu. Şirket ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı araştırmasında da üst sıralarda bulunuyor.

Acar, bu başarıların tesadüf olmadığını vurgulayarak, “İSO 500 listesinde yer almak ve Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında bulunmak, yıllardır sürdürdüğümüz disiplinli çalışmanın sonucudur. Bu başarıda çalışanlarımızın emeği, iş ortaklarımızın güveni ve müşterilerimizin desteği büyük rol oynuyor” dedi.

Turquality yolculuğu ile küresel marka hedefi

Vaden Otomotiv’in uluslararası marka olma yolunda önemli adımlar attığını belirten Seyit Acar, şirketin Turquality programı kapsamında yürüttüğü çalışmalarla küresel marka değerini güçlendirdiğini ifade etti.

Acar, “Turquality vizyonu doğrultusunda sadece üretim yapan değil, dünya çapında tanınan ve tercih edilen bir Türk markası olma hedefiyle ilerliyoruz. Marka yönetiminden dijital dönüşüme, insan kaynaklarından kurumsallaşmaya kadar her alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge ve teknoloji yatırımları öne çıkıyor

Son yıllarda önemli Ar-Ge yatırımları gerçekleştiren Vaden Otomotiv, özellikle kompresör üretimindeki uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Şirket bünyesinde geliştirilen yeni nesil ürünler, uluslararası fuarlarda yoğun ilgi görüyor.

Seyit Acar, “Kendi mühendislerimizin geliştirdiği yüksek katma değerli ürünlerle rekabet gücümüzü artırıyoruz. Dijitalleşme, yapay zekâ destekli süreçler ve üretim teknolojilerine yaptığımız yatırımlar sayesinde geleceğe daha güçlü hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz ilk 100’e girmek”

Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar ve ihracat hamleleriyle büyümelerini sürdüreceklerini belirten Acar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Konya’dan çıkan bir marka olarak ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda hem üretim kapasitemizi hem de ihracat hacmimizi artırarak Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki yerimizi daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Vaden’i dünyanın en güçlü otomotiv yedek parça markalarından biri haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”