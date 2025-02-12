Vaden, Güney Afrika yapılanmasını tamamladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye’nin en büyük otomotiv yedek parça üreticilerinden Vaden Otomotiv, Güney Afrika yatırımları ve oluşumlarını tamamladı. Firma ülkenin başkeni Johannesburg’ta kurduğu depo ile bölgede güçlü bir lojistik ağına da sahip oldu. Ağır vasıta kullanıcılarının bölgedeki birincil tercihi olan Vaden, depo ile müşterilerine daha hızlı hizmet verecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Acar, yurt dışı bölge yapılanlarına önem verdiklerinin altını çizdi.

2000 metrekare depolama ve showroom açıldı

Güney Afrika’daki merkezlerinin bilgilerini paylaşan Sedat Acar, “Yurt dışında ülke yapılanmalarına önem veriyoruz. Bu anlamda Güney Afrika’da bizim için kıymetli bir yer. Burada da yerimizi tamamladık. Vaden olarak Güney Afrika’daki yerimiz 10 çalışanı, 2 bin metrekare depolama alanı, 100 metrekare showroomu ile hizmet verecek. Vaden Güney Afrika genel satışının yüzde 60'ı Güney Afrika’ya yüzde 40'ını ise Namibya-Zambiya-Zimbabve-Botsvana ve Angola'ya yapmaktadır

Ülkemizin bayrağını burada dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. İhracatta da 100 ülkeye ulaştıklarını belirten Sedat Acar, Vaden Otomotiv’in 3 farklı ülkedeki yapılanmalarını da yakında paylaşacaklarının bilgisini verdi.