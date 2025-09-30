Vaden Otomotiv, 100 Milyon TL’lik sukuk ihracını başarıyla tamamladı

  1. Ekonomim
1968’den bu yana ağır vasıta yan sanayisinde faaliyet gösteren Konya merkezli Vaden Otomotiv, halka arz öncesi sermaye piyasalarına ilk adımını atarak, 100 milyon TL tutarındaki sukuk ihracını tamamladı.

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA 

Ağır vasıta yan sanayisinin köklü oyuncularından Vaden Otomotiv, VADEN ORIGINAL markası ile 1968’den bu yana büyümesini sürdürüyor. Bugün 1.500’den fazla çalışanı ve 100’ü aşkın ülkeye ihracatıyla dikkat çeken firma, TİM 1000’de 365., İSO 500’de 401. ve Ar-Ge 500’de 85. sırada yer alıyor.

Sermaye piyasalarına ilk adım 

Halka arz öncesinde sermaye piyasalarına ilk adımını atan Vaden Otomotiv, Albaraka Türk’ün bağlı ortaklığı Değer Varlık Kiralama Şirketi aracılığıyla 18 Eylül 2025 tarihinde talep toplaması gerçekleştirilen 100 milyon TL tutarındaki sukuk (kira sertifikası) ihracını başarıyla tamamladı. Şirket yetkilileri, bu adımın alternatif finansman kanallarına erişim stratejisini ve sürdürülebilir büyüme vizyonunu güçlendirdiğini belirtiyor. 

Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Halka arz öncesi sermaye piyasalarına attığımız bu adım, finansal esnekliğimizi artırırken, uzun vadeli büyüme hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir kilometre taşıdır” dedi.

