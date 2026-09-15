Vaden Otomotiv Frankfurt’ta dünya otomotiv sektörüyle buluştu

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Konya’dan dünya pazarlarına açılan Vaden Otomotiv, küresel büyüme yolculuğunu uluslararası fuarlarla sürdürüyor. Şirket, Almanya’nın Frankfurt kentinde 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Automechanika Frankfurt 2026’da yerini aldı.

Otomotiv sektörünün dünyanın en önemli organizasyonları arasında gösterilen fuarda Vaden, ziyaretçilerini ağırladı.

Konya’dan 100’ün üzerinde ülkeye

1968 yılında Konya’da temelleri atılan Vaden, bugün ağır vasıta ticari araçlara yönelik başta havalı fren sistemleri olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiriyor.

Şirket; 105 bin metrekare kapalı üretim alanı, 1000’in üzerinde çalışanı, 12 binden fazla ürün çeşidiyle otomotiv yan sanayisinde Türkiye’nin önemli üreticileri arasında bulunuyor.

Vaden’in Konya’da başlayan üretim yolculuğu bugün 100’ün üzerinde ülkeye ulaşan ihracat ağına dönüşmüş durumda. Firma, dünyanın önde gelen ağır vasıta markalarına uyumlu yedek parçalar üretiyor.

Frankfurt’ta yeni iş birlikleri için önemli temaslar

Automechanika Frankfurt 2026 boyunca Vaden standı dünyanın farklı ülkelerinden sektör profesyonellerini, müşterileri ve iş ortaklarını ağırladı.

Firma tarafından fuarın ardından yapılan değerlendirmede, Vaden Original’ın güçlü iş birlikleri ve ortak hedeflerle küresel yolculuğunu sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmeler ise Vaden’in özellikle uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırması, mevcut ihracat ağını güçlendirmesi ve yeni ticari bağlantılar oluşturması açısından önem taşıdı.