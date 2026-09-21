Vaden Otomotiv, IAA Transportation 2026’da Türk Otomotiv Sanayisinin gururu oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye otomotiv yan sanayisinin önemli üretim merkezlerinden Konya’dan dünya pazarlarına açılan Vaden Otomotiv, uluslararası fuarlardaki etkinliğini sürdürüyor. Ağır vasıta araçlara yönelik geliştirdiği yedek parça ve sistemlerle birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, sektörün önemli organizasyonlarından IAA TRANSPORTATION 2026’ya katıldı.

Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştirilen fuarda Vaden Otomotiv standı, farklı ülkelerden sektör profesyonellerinin buluşma noktalarından biri oldu. Firmanın sergilediği ürünler ziyaretçilerden ilgi görürken, mevcut iş ortaklarının yanı sıra yeni potansiyel müşterilerle de görüşmeler gerçekleştirildi

Acar: “Konya’dan dünyaya üretmeye devam ediyoruz"

Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Acar, IAA TRANSPORTATION’ın dünya ağır vasıta ve taşımacılık sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olduğunu belirterek, fuarın Vaden açısından oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Acar, “Konya’da üretiyor, dünyanın birçok noktasına ulaşıyoruz. IAA TRANSPORTATION 2026’da da ürünlerimizi ve üretim kabiliyetimizi uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturma fırsatı yakaladık. Standımıza gösterilen yoğun ilgi ve ürünlerimize yönelik olumlu geri dönüşler bizleri memnun etti. Fuar boyunca hem mevcut iş ortaklarımızla bir araya geldik hem de yeni iş birlikleri için önemli görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

“Hedefimiz küresel pazarlarda daha da güçlenmek”

İSO 500 ve TİM İlk 1000 İhracatçı arasında yer almalarının üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinin bir sonucu olduğunu ifade eden Acar, Vaden’in küresel pazarlardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Acar, “Otomotiv sektöründe rekabet her geçen gün artıyor. Bu rekabette güçlü olmanın yolu kaliteli üretimden, Ar-Ge’den, teknolojiden ve ihracattan geçiyor. Vaden olarak üretim altyapımızı ve ürün çeşitliliğimizi sürekli geliştiriyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin dünyanın farklı ülkelerinde tercih edilmesi bizim için önemli bir gurur kaynağı. Önümüzdeki dönemde yeni pazarlarda daha güçlü şekilde yer almayı ve ihracatımızı artırmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.