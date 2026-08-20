Vaillant, ısı pompalarının enerji güvenliğindeki stratejik rolüne dikkat çekiyor

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayımladığı Isı Pompası İzleme Raporu 2026, teknolojinin küresel enerji dengelerindeki kritik rolünü çarpıcı verilerle ortaya koyuyor. Rapora göre ısı pompaları, 2024 yılında dünya genelindeki toplam ısı ihtiyacının yaklaşık yüzde 5’ini, binalardaki alan ısıtma ihtiyacının ise yaklaşık yüzde 12’sini karşıladı. Avrupa, Çin ve Japonya’daki ısı pompası kullanımı sayesinde doğal gaz tüketim 2024 yılında 50 milyar metreküp, 2025 yılında ise 53 milyar metreküp azaldı.

Açıklanan ve planlanan politikaların kararlılıkla hayata geçirilmesi halinde küresel ısı pompası satışlarının 2035 yılında 2025 seviyesinin iki katından fazla bir büyüklüğe ulaşması ve ısı pompalarının küresel alan ısıtma ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılaması öngörülüyor. Sektördeki istihdamın 2015 yılından bu yana yüzde 50 arttığına dikkat çekilen raporda, eğitimli kurulum ve bakım teknisyeni ihtiyacının pazar hacminin sürdürülebilir gelişimi bakımından kritik bir unsur olduğu vurgulanıyor.

IEA’nın ısı pompasına yönelik verileri dikkate alındığında Vaillant’ın da bu alanda yaptığı yatırımları ve ortaya koyduğu yenilikçi ürünler, markanın küresel enerji dengelerine verdiği önemi ortaya koyuyor. Vaillant, dönüşümün sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi adına teknoloji üretmenin yanı sıra nitelikli teknik iş gücünün desteklenmesine ve tüketici farkındalığının artırılmasına da odaklanıyor. "Isı Pompası TV" içerik serisi ve Vaillant Akademi eğitimleriyle hem tüketicilere rehberlik ediyor hem de yetkili servis ağının teknik uzmanlığını güçlendiriyor.

Türkiye’nin enerji dönüşümünde stratejik çözüm

IEA raporunun ortaya koyduğu verileri ve Türkiye iklimlendirme pazarındaki gelişmeleri değerlendiren Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, ısı pompalarının stratejik önemine dikkat çekiyor:

“IEA’nın son raporu, ısı pompalarının artık yalnızca düşük karbonlu bir ısıtma seçeneği olarak değil, ülkelerin enerji güvenliğini güçlendiren stratejik bir teknoloji olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye gibi enerji ithalatı yüksek, buna karşılık yenilenebilir elektrik üretim potansiyeli güçlü ülkeler açısından bu dönüşüm ayrıca önem taşıyor. Isı pompası pazar hacminin sağlıklı büyümesi için teknoloji kadar doğru projelendirme, nitelikli kurulum, tüketici farkındalığı ve öngörülebilir politikalar da belirleyici olacak. Vaillant olarak ürünlerimiz, teknik uzmanlığımız ve satış sonrası hizmet altyapımızla bu dönüşümün güvenilir çözüm ortaklarından biri olmayı hedefliyoruz.”

Bütüncül yaklaşım ve toplam sahip olma maliyeti

Isıtma, soğutma ve sıcak su teminini tek bir sistemde bir araya getiren ısı pompaları, Türkiye’nin farklı iklim bölgelerinde önemli kullanım avantajı sağlıyor. Yeni binaların yanı sıra doğru keşif, hassas kapasite hesabı ve uygun sistem tasarımı yapılması halinde mevcut yapıların dönüşümünde de ısı pompalarından yüksek verim elde edilebiliyor. Teknolojinin yaygınlaşması sürecinde tüketicilerin yalnızca cihaz fiyatına değil; kurulum, kullanım, bakım ve sistem ömrünü kapsayan “toplam sahip olma maliyetine” odaklanması büyük önem taşıyor. Cihaz teşviklerinin yanında elektrik fiyatlandırması, bina enerji performansı standartları, uygun finansman olanakları ve nitelikli uygulamacı ekosisteminin bütüncül bir anlayışla değerlendirilmesi gerekiyor. Vaillant, iklim değişikliği ve artan enerji ihtiyacı karşısında ısı pompası teknolojilerinin binaların karbon salımını azaltmadaki kilit rolüne dikkat çekiyor. Sektörde 150 yılı aşkın köklü tecrübesiyle iklimlendirme dünyasına değer katan Vaillant, propan bazlı R290 soğutucu akışkan teknolojisine sahip aroTHERM plus ısı pompaları ile yüksek verimliliği çevresel sorumlulukla buluşturuyor.