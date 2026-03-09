Vakıf Faktoring, aktif büyüklük ve faktoring alacaklarında sektör birincisi

Faktoring sektörünün öncüsü Vakıf Faktoring, 2025 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 41,9 milyar TL’ye, faktoring alacaklarını ise 41,7 milyar TL’ye yükselterek hem aktif büyüklükte hem de faktoring alacaklarında sektör birincisi oldu. Vakıf Faktoring’in imza attığı bu çifte başarı, kurumun finansal mühendislikteki derinliğini, reel ekonominin nabzını tutan stratejik öngörü kabiliyetini ve sürdürülebilir büyümeyi bir kurum kültürüne dönüştürme başarısını gözler önüne seriyor.

Risk yönetimini en üst seviyeye taşıyan ve KOBİ'lerden büyük ölçekli sanayi kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarına değer üreten bir ekosistem inşa eden Vakıf Faktoring, elde ettiği bu başarıyla Türkiye finans sektörünün sadece bugününü değil, yarınını da şekillendiren vizyoner bir perspektife sahip olduğunu kanıtlıyor.

Güçlü ekip ruhu ve stratejik vizyon başarıyı getirdi

Küresel ekonomik dalgalanmaların ve toplumsal dönüşümlerin sektör dinamiklerini yeniden şekillendirdiği bir dönemde, değişime hızla uyum sağlama kabiliyetleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışları sayesinde işlem hacimlerini istikrarlı bir şekilde artırarak güçlü bir finansal performansa imza attıklarını kaydeden Vakıf Faktoring Genel Müdürü Bülent Atılgan, aktif büyüklük ve faktoring alacaklarında sektör birincisi olmalarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“2025 yılında elde ettiğimiz başarı; çalışanlarımızın özverisi, güçlü ekip ruhumuz ve stratejik vizyonumuzun somut bir sonucudur. Müşterilerimizin bize duyduğu güven ve yenilikçi yaklaşımımızdan aldığımız ilhamla, 2026 yılında da aynı kararlılık ve disiplinle çalışıp reel ekonomiye katkı sağlayan çözümlerimize yenilerini ekleyerek Türk finans sektöründe çıtayı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde yalnızca işlem hacmimizi artırmakla sınırlı kalmayacağız. Sürdürülebilir büyümeyi destekleyen finansal modelleri hayata geçirerek, KOBİ’lerden büyük ölçekli sanayi kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarımız için somut ve kalıcı değer yaratmayı sürdüreceğiz. Bu yaklaşım, kısa vadeli başarıların ötesine geçerek Türkiye ekonomisinin yapısal güçlenmesine katkıda bulunma amacımızın da bir yansıması niteliğindedir. Bundan sonraki süreçte de her adımımızı, yalnızca bugünü değil yarını da şekillendirecek bir bakış açısıyla atarak sürdürülebilir, inovatif ve öncü bir finansal ekosistemi kararlılıkla inşa edeceğiz.”