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Vakıf Faktoring'in halka arzı için SPK'ye başvuru

Vakıf Finansal Kiralama, Vakıf Faktoring'in paylarının bir kısmının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı.

Haber Merkezi
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Vakıf Faktoring'in halka arzı için SPK'ye başvuru
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Vakıf Finansal Kiralama tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şirketin yüzde 3,79 pay sahibi olduğu iştiraki Vakıf Faktoring AŞ paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasıyla dün SPK'ye başvuru gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, SPK'ye sunulan halka arz başvuru dosyası içerisinde yer alan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporunun Vakıf Faktoring AŞ'nin www.vakiffaktoring.com.tr , lider aracı kurum Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin www.vakifyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde ve www.kap.org.tr'de yayımlanacağı duyuruldu.

Halka arza ilişkin izahnamenin henüz SPK tarafından onaylanmadığı aktarılan açıklamada, "SPK'nin onayını müteakip kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası hükümleri çerçevesinde yukarıda anılan internet sitelerinde ayrıca ilan edilecektir." denildi.

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