Vakıf Faktoring'ten 2025'te 1,92 milyar TL net kâr

Vakıf Faktoring A.Ş., 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Vakıf Faktoring, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde aktif büyüklüğünü yıllık bazda yüzde 27 artırarak 41,9 milyar TL’ye yükseltti. Şirket, 2,7 milyar TL vergi öncesi kârdan 823 milyon TL vergi ayırarak yaklaşık 1,92 milyar TL net dönem kârı elde etti.

“Sektöre Yön Veren Bir Kurum Olmayı Sürdürüyoruz”

2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Vakıf Faktoring Genel Müdürü Bülent Atılgan, şu ifadeleri kullandı: “2025 yılını, aktif büyüklüğümüzü yüzde 27 artırarak 41,9 milyar TL seviyesine taşırken, yalnızca büyüyen değil; sektöre yön veren bir kurum olma sorumluluğuyla hareket ettik. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yüksek kalite standartlarımız sayesinde, ticari hayatın ihtiyaç duyduğu hızlı ve güvenilir finansal çözümleri sunmayı sürdürüyoruz. Bu yaklaşımımız hem müşterilerimizin başarısına hem de ülke ekonomisinin güçlenmesine doğrudan katkı sağlıyor.”

Atılgan, elde edilen performansın Vakıf Faktoring’in öncü konumunu güçlendirdiğini vurgulayarak “2025 yıl sonunda işlem hacmimiz 112 milyar TL’ye, aktif büyüklüğümüz 41,9 milyar TL’ye, faktoring alacaklarımız 41,7 milyar TL’ye, özkaynaklarımız 7 milyar TL’ye ve net kârımız 1,92 milyar TL’ye ulaştı. NPL oranımız ise %0,23 ile geçmiş yıllarda olduğu gibi sektör ortalamasının oldukça altında gerçekleşti. Başarılı halka arzımızdan elde ettiğimiz gelirlerin tamamını faktoring işlemlerinde kullanarak aktif büyüklüğümüze ve sürdürülebilir karlılığımıza ivme kazandırdık. Bu sonuçlar, Vakıf Faktoring’in sektör öncüsü konumunu kararlılıkla sürdürdüğünün en somut göstergesidir” açıklamasında bulundu.