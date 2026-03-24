Vakıf GYO’dan bedelsiz sermaye artırımı kararı

Vakıf GYO, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapma kararı aldı. Şirket, söz konusu kararı 23 Mart 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında alarak genel kurul onayına sunma kararı verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, 2025 yılına ait 1 milyar 521 milyon 799 bin 44 TL net dönem kârından 70 milyon 832 bin 10 TL genel kanuni yedek akçe ayıracak. Ayrıca 352 milyon TL nakit temettü dağıtımı yapılacak ve 17 milyon 950 bin TL ilave yedek akçe ayrılacak. Kalan tutar ise geçmiş yıl kârlarına aktarılacak.

Şirket, yasal kayıtlarda bulunan 950 milyon TL tutarındaki geçmiş yıl kârlarını sermayeye ekleyerek bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda, 15 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 3 milyar 450 milyon TL olan ödenmiş sermaye, 4 milyar 400 milyon TL’ye yükseltilecek.

Sermaye artırımına ilişkin süreçte gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi için şirket genel müdürlüğü yetkili kılındı.