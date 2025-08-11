  1. Ekonomim
Vakıf Katılım ilk 6 ayında yüzde 39 büyüdü

Vakıf Katılım, 2025'in ilk yarısında 2024'e göre yüzde 39 büyüdü. Vakıf Katılım Genel Müdürü Akben, "Önümüzdeki dönemde de aynı azim ve inançla hareket etmeye, teknoloji ve inovasyon odaklı projelerimizle müşterilerimize daha fazla değer katmaya ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Vakıf Katılım yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, 2025'in nisan-haziran döneminde 407,2 milyar lira fon topladı ve ekonomiye 455,7 milyar lira finansman desteği sağladı.

Aktif büyüklüğü 2025'in ikinci çeyreğinde 561,8 milyar liraya ulaşan banka, yılın ilk 6 aylık döneminde ise 2024'e göre yüzde 39'luk büyüme kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, Vakıf Katılım olarak istikrarlı büyümeyi sürdürmenin ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu başarının, sadece finansal göstergelerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin üretim gücüne, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına olan katkısının da bir göstergesi olduğunu aktaran Akben, "Önümüzdeki dönemde de aynı azim ve inançla hareket etmeye, teknoloji ve inovasyon odaklı projelerimizle müşterilerimize daha fazla değer katmaya ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

