Vakıf Katılım'dan 70 milyar TL'ye kadar kira sertifikası ihracı kararı

Vakıf Katılım Bankası, yurt içinde 70 milyar TL'ye kadar kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, fon kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası olacak şekilde, bankanın yüzde 100 bağlı ortaklığı Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla toplam 70 milyar TL ihraç tavanı kapsamında kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildi.

İhraçların, Türk lirası cinsinden, farklı vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde düzenlenen yönetim sözleşmesine dayalı yapı çerçevesinde, yurt içinde tertipler halinde gerçekleştirileceği belirtildi. Kira sertifikalarının tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle hamiline olarak ihraç edileceği kaydedildi.

Açıklamada, ihraç kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulacağı bildirildi.