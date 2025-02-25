Vakıf Katılım’dan fintech ekosistemine güçlü destek

Vakıf Katılım’ın dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği projelerin sektöre önemli katkılar sunduğunu belirten Vakıf katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini desteklemek, teknoloji odaklı projelere katkı sağlamak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla birçok etkinlik ve programda aktif rol alıyoruz. Bu çalışmalarla, fintech ve girişimcilik alanlarında kurulan güçlü iş birlikleriyle ekosisteme değer katmayı hedefliyoruz” dedi.

Teknopark İstanbul iş birliğiyle yürütülen VK Boost Girişim Hızlandırma Programı hakkında bilgi veren Akben, programın fintech alanında yenilikçi projeler geliştiren girişimcileri desteklemeyi amaçladığını ifade etti.Akben, “Bu program kapsamında eğitimler, seminerler, mentorlük desteği ve konferanslarla girişimcilerin projelerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Başarılı girişimcilere ödüller veriyor, katılımcıların Vakıf Katılım’ın finansal ve sektörel bağlantı ağından faydalanmalarını temin ediyoruz” dedi.

“Yapay zeka teknolojilerine büyük önem veriyoruz”

Dijital dönüşüm stratejileri noktasında yapay zeka teknolojilerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Akben, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Finansal hizmetlerde yapay zeka teknolojilerini kullanarak dijital dönüşüm süreçlerini destekliyoruz. Chatbot teknolojileri ve davranış analitiği gibi alanlarda geliştirdiğimiz yapay zeka çözümleriyle müşterilerimize hızlı, güvenli ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyoruz.”