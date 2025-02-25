  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Vakıf Katılım’dan fintech ekosistemine güçlü destek
Takip Et

Vakıf Katılım’dan fintech ekosistemine güçlü destek

Vakıf Katılım, finansal teknolojiler alanında yürüttüğü projelerle girişimcileri destekleyerek Türkiye’nin fintech ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, yenilikçi finansal çözümler ve girişimcilik destek programlarıyla sektöre katkı sağlamaya devam ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vakıf Katılım’dan fintech ekosistemine güçlü destek
Takip Et

Vakıf Katılım’ın dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği projelerin sektöre önemli katkılar sunduğunu belirten Vakıf katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini desteklemek, teknoloji odaklı projelere katkı sağlamak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla birçok etkinlik ve programda aktif rol alıyoruz. Bu çalışmalarla, fintech ve girişimcilik alanlarında kurulan güçlü iş birlikleriyle ekosisteme değer katmayı hedefliyoruz” dedi.

Teknopark İstanbul iş birliğiyle yürütülen VK Boost Girişim Hızlandırma Programı hakkında bilgi veren Akben, programın fintech alanında yenilikçi projeler geliştiren girişimcileri desteklemeyi amaçladığını ifade etti.Akben, “Bu program kapsamında eğitimler, seminerler, mentorlük desteği ve konferanslarla girişimcilerin projelerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Başarılı girişimcilere ödüller veriyor, katılımcıların Vakıf Katılım’ın finansal ve sektörel bağlantı ağından faydalanmalarını temin ediyoruz” dedi.

“Yapay zeka teknolojilerine büyük önem veriyoruz”

Dijital dönüşüm stratejileri noktasında yapay zeka teknolojilerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Akben, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Finansal hizmetlerde yapay zeka teknolojilerini kullanarak dijital dönüşüm süreçlerini destekliyoruz. Chatbot teknolojileri ve davranış analitiği gibi alanlarda geliştirdiğimiz yapay zeka çözümleriyle müşterilerimize hızlı, güvenli ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyoruz.”

n11'den, Ramazan ayına özel kupon kampanyasın11'den, Ramazan ayına özel kupon kampanyasıŞirket Haberleri
Yapı Kredi, Euromoney tarafından üst üste 11’inci kez dış ticarette sektör lideri seçildiYapı Kredi, Euromoney tarafından üst üste 11’inci kez dış ticarette sektör lideri seçildiŞirket Haberleri
Fuzul Topraktan, dar ve orta gelirlilere yönelik iki yeni kampanya duyurduFuzul Topraktan, dar ve orta gelirlilere yönelik iki yeni kampanya duyurduŞirket Haberleri

 

 

 

Şirket Haberleri
Türkiye’de sigortacılık hızlı büyüyor, potansiyeli dikkat çekiyor
Türkiye’de sigortacılık hızlı büyüyor, potansiyeli dikkat çekiyor
İşte A380’'in ilk Türk kadın kaptanı
İşte A380’'in ilk Türk kadın kaptanı
n11'den, Ramazan ayına özel kupon kampanyası
n11'den, Ramazan ayına özel kupon kampanyası
Emlak Konut Kampanyası, İzka İnşaat’ın satışlarını hızlandırdı
Emlak Konut Kampanyası, İzka İnşaat’ın satışlarını hızlandırdı
Nihat Özdemir ÇEİS’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi
Nihat Özdemir ÇEİS’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi
Yapı Kredi, Euromoney tarafından üst üste 11’inci kez dış ticarette sektör lideri seçildi
Yapı Kredi, Euromoney tarafından üst üste 11’inci kez dış ticarette sektör lideri seçildi