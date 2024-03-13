Vakıf Katılım’dan Ramazan’a özel reklam filmi
Vakıf Katılım’ın Ramazan ayına özel hazırladığı ‘Ramazan paylaşmaktır’ temalı reklam filmi yayına girdi.
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Kurulduğu günden bu yana “Ortak geçmiş, Ortak gelecek” sloganıyla çalışmalarına yön veren Vakıf Katılım, Ramazan ayına yeni reklam filmiyle ‘hoşgeldin’ dedi.
Vakıf Katılım yeni reklam filminde mahalle kültürünün ve komşuluğun önemine vurgu yaptı.
Ortak değerlerimizi bugün bize tekrar anımsatan filmin strateji ve senaryosu 9,58 İletişim Çözümleri’ ne ait.
36mm Film’in prodüksiyonunu üstlendiği filmin yönetmenliğini ise Burcu Matur üstlendi.