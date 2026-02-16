Vakıf Leasing 2025 yılının 4. çeyreğini yüksek karlılık oranıyla kapattı

1988 yılından bu yana yatırımı destekleyen, üretimi teşvik eden ve istihdamı artıran bir vizyonla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Leasing, 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yılı yalnızca güçlü rakamlarla değil, sürdürülebilir büyüme perspektifiyle tamamlayan Vakıf Leasing, toplam aktiflerini bir önceki yıla kıyasla %17 artırarak 36,3 milyar TL seviyesine taşıdı. Net finansal kiralama alacaklarını 27,4 milyar TL’ye yükselten şirket, reel sektöre sağladığı kesintisiz finansman desteğini daha da derinleştirdi. 2025 yılını 1,53 milyar TL net dönem kârı ile kapatan Vakıf Leasing, kârlılık, verimlilik ve bilanço kalitesi açısından başarılı bir performansa imza attı.

Değişen ekonomik konjonktürde çevik risk yönetimi, etkin bilanço yapısi ve uzun vadeli değer üretme vizyonu sayesinde büyümesini istikrarlı biçimde sürdüren Vakıf Leasing, bu performansını sermaye yapısına da yansıttı. Özkaynaklarını yüzde 30,1 oranında artıran Vakıf Leasing, 2025 yıl sonu itibarıyla 7,5 milyar TL özkaynak büyüklüğüne ulaştı. Vakıf Leasing, aynı zamanda kiralama alacaklarına göre sektörün karlılığı en yüksek şirketi konumunu da pekiştirdi.

Vakıf Leasing Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Özetci: “2026 yılında da paydaşlarımız için kalıcı ve nitelikli değer üretmeye devam edeceğiz”

2025 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Vakıf Leasing Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Özetci, “2025 yılı, Vakıf Leasing’in sağlam bilanço yapısını, disiplinli risk yönetimi anlayışını ve müşteri merkezli değer üretme yaklaşımını daha da ileri taşıdığı bir dönem oldu. Elde ettiğimiz aktif büyümesi, güçlü kârlılık performansı ve özkaynaklarımızdaki belirgin artış, uzun vadeli ve dengeli büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguladığımızın somut bir göstergesidir.

Başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektörün yatırım iştahını destekleyen finansman çözümlerimizle üretime, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdürürken; VakıfBank’ın köklü kurumsal mirası ve güçlü sermaye yapısının yarattığı sinerjiyle 2026 yılında da istikrarlı, seçici ve değer odaklı büyüme perspektifimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de paydaşlarımız için kalıcı ve nitelikli değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Vakıf Leasing istikrarlı büyümesini sürdürüyor

Elde edilen finansal sonuçlar, Vakıf Leasing’in kârlılık odağını, aktif kalitesini ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımını bütüncül bir strateji çerçevesinde başarıyla yönettiğini de ortaya koydu. Şirket, kiralama alacaklarına kıyasla yüksek kârlılık üreten verimli iş modeli sayesinde, sektör içindeki güçlü konumunu pekiştirerek büyümesini kararlı adımlarla sürdürdü.

Müşteri portföyünün önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ’lere ve ticari segmentteki yatırımcılara finansal aracılık sağlamayı temel öncelikleri arasında konumlandıran Vakıf Leasing, yatırımcı dostu yaklaşımıyla üretimi destekleyen, istihdamı artıran ve reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıran çözümler sunmaya devam etti. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna katkı sağlama misyonuyla faaliyetlerini sürdüren şirket, geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile ülke genelinde müşteri odaklı yaygın hizmet anlayışını benimsiyor.

Vakıf Leasing, güçlü mali yapısı sayesinde yalnızca finansal çözümler sunan bir kurum olmanın ötesine geçerek, ekonominin gelişimine ivme kazandıran stratejik bir paydaş olarak konumlanıyor. Halka açılan ilk leasing şirketi olmanın sorumluluğuyla hareket eden Vakıf Leasing, KOBİ’lerden büyük ölçekli yatırımcılara uzanan geniş ekosistemde yarattığı etkiyle Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına katkı sunmayı sürdürüyor.