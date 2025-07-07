Vakıf Leasing’ten 75 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (Vakıf Leasing), uluslararası finansman stratejileriyle sektördeki öncü duruşunu pekiştiriyor. Vakıf Leasing, küresel iş birliklerini her geçen gün derinleştirme vizyonu doğrultusunda, yılın ilk çeyreğinde Bank ABC ile gerçekleştirdiği 50 milyon Euro tutarındaki başarılı işlemin ardından, şimdi de yaklaşık 75 milyon USD büyüklüğünde yeni bir kredi anlaşmasına imza atarak güçlü ortaklığını bir üst seviyeye taşıdı.

BANK ABC (B.S.C) Bahrain ve BANK ABC Islamic Bahrain ortak finansörlüğünde yapılandırılan yeni kredi hem kapsamı hem de yapısıyla dikkat çekiyor. Euro ve ABD doları cinsi iki ayrı dilimden oluşan yeni kredi anlaşması, konvansiyonel ve murabaha finansman yöntemlerini bir araya getirerek geleneksel leasing modelleri ile İslami finans ilkelerini uyum içinde buluşturan hibrit bir model ortaya koyuyor. Bu yönüyle anlaşma, sadece finansal bir kaynak sağlamanın ötesinde, farklı finansal ekolleri aynı potada buluşturan yenilikçi bir çözüm modeli niteliği taşıyor. Ayrıca söz konusu anlaşma, Vakıf Leasing’in finansal inovasyon vizyonunu ve küresel finansal sistemle entegre olma yetkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Vakıf Leasing, yurt dışından sağladığı kaynaklarla yalnızca kendi büyümesini değil, aynı zamanda reel sektörün yatırım gücünü destekleyerek Türkiye ekonomisine katma değer sunmaya kararlılıkla devam ediyor.

“Yeni kredi anlaşması, müşterilerimize daha rekabetçi ve esnek çözümler sunma kapasitemizi artıracaktır”

Tüm çalışmalarını yenilikçi finansman çözümleriyle reel sektörü destekleme ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama ilkesi üzerine yapılandırdıklarını kaydeden Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci, yeni anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Uluslararası finans piyasalarında güvene dayalı, sürdürülebilir ilişkiler kurmak; sadece şirketimizin değil, ülkemizin ekonomik hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Bu yeni kredi anlaşması, fonlama yapımızı çeşitlendirme stratejimizin önemli bir parçası olmanın yanı sıra, müşterilerimize daha rekabetçi ve esnek çözümler sunma kapasitemizi artıracaktır. Bank ABC ile uzun süredir devam eden güçlü iş birliğimizi bu yeni anlaşma ile daha ileri bir noktaya taşımaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Vakıf Leasing, küresel piyasalardan sağladığı kaynakları reel sektörün hizmetine sunmaya devam ederken, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkı sağlamayı sürdürüyor. Vakıf Leasing, uluslararası finans dünyasıyla kurduğu stratejik ortaklıklar sayesinde hem leasing sektörünün dönüşümüne liderlik ediyor hem de Türkiye ekonomisinin büyüme hikâyesinde aktif bir rol üstleniyor.