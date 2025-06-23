Vakıf Leasing’ten Türkiye ekonomisine 40 milyon Euro’luk yeni kaynak

Uluslararası finans çevrelerinde güvenilirliği ve etkinliğiyle öne çıkan Vakıf Leasing, Türk leasing sektörünün küresel ölçekteki temsilcisi olma misyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş., bu vizyonun bir yansıması olarak Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C. (BBK) ile yıllardır süregelen güçlü iş birliğini 40 milyon Euro tutarındaki yeni bir kredi anlaşmasıyla daha da ileri taşıdı. Gerçekleştirilen bu stratejik işlem, Vakıf Leasing’in yurt dışı kaynak çeşitliliğini artırma ve uluslararası fon akışını Türkiye ekonomisine yönlendirme hedefinin önemli bir kilometre taşı niteliğinde.

Vakıf Leasing ve BBK arasında orta vadeli fonlama ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yapılandırılan bu yeni kaynak, şirketin güçlü bilanço yapısını desteklerken, reel sektörün yatırım odaklı finansman ihtiyacına yönelik etkin çözümler sunma kapasitesini de artıracak. Yeni anlaşma, sadece şirketin büyüme hedeflerine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin üretim, istihdam ve kalkınma süreçlerine de doğrudan destek sunacak.

Vakıf Leasing ile BBK arasındaki bu iş birliği, yıllara dayanan güven, karşılıklı anlayış ve uzun vadeli vizyon doğrultusunda inşa edilen finansal ortaklığın yeni bir yansıması niteliğinde. Söz konusu kredi işlemi, kurumlar arasında bugüne kadar tesis edilen güven ilişkisini daha da ileri taşırken, sürdürülebilir finansman alanındaki güçlü sinerjiyi de gözler önüne seriyor.

"Türkiye’nin yatırım iklimini güçlendirmeye ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye öncülük etmeye devam edeceğiz"

Önümüzdeki dönemde de uluslararası finansal iş birliklerini çeşitlendirerek Türkiye ekonomisinin üretkenliğini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik finansal çözümler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceklerini kaydeden Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bank of Bahrain and Kuwait ile uzun yıllardır süregelen güçlü iş birliğimiz, ortak vizyon, karşılıklı güven ve saygı temelinde gelişmeye devam ediyor. Bu yeni kaynak anlaşması, sadece fonlama çeşitliliğimizi artırmakla kalmıyor; aynı zamanda müşterilerimize daha rekabetçi ve esnek finansman olanakları sunmamıza da zemin hazırlıyor. Vakıf Leasing olarak, küresel finans ekosisteminde sağlam ve sürdürülebilir iş birlikleri tesis etme kararlılığımızla, Türkiye’nin yatırım iklimini güçlendirmeye, sürdürülebilir ekonomik büyümeye öncülük etmeye ve reel sektöre yenilikçi, katma değer yaratan finansman çözümleri sunmaya devam edeceğiz."