Vakıfbank, dolar cinsi ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' işlemi için yetki verdi

Vakıfbank'tan KAP'a yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 5 milyar ABD doları tutarına kadar yurt dışında borçlanma aracı ihracı için onay alındığının duyurulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Banka tarafından piyasa koşullarına bağlı olarak 5 yıl vadeli, ABD doları cinsinden, ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' işlemi yapılması planlandığı belirtildi.

Söz konusu işlem için Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, First Abu Dhabi Bank PJSC, ING Bank N.V. , Mashreqbank PSC, Mizuho International PLC,SMBC Bank International PLC 'den oluşan uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verildi.

Piyasadan alınan bilgiye göre, tahvil ihracının ilk getiri beklentisi %7,875 seviyesinde oluştu.