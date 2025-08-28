VakıfBank, finansman bonosu halka arzını tamamladı

  1. Ekonomim
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 25-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği 91 gün vadeli finansman bonosu halka arzı başarıyla tamamlandı.

Takip Et

Halka arzda, hedeflenen 200.000.000 TL nominal değerin altında kalmakla birlikte, toplam 78.453.919 TL nominal değerde bono ihracı gerçekleştirildi ve tüm bireysel ve kurumsal yatırımcı talepleri karşılandı.

Halka arzda bireysel yatırımcılardan 23.841.341 TL, kurumsal yatırımcılardan ise 54.612.578 TL nominal değerde talep toplandı. Toplam 78.453.919 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilirken, bonoların %30'u yurt içi bireysel, %70'i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. 91 gün vadeli bonolar için nihai basit faiz oranı %37,00, bileşik faiz oranı %42,4636 ve fiyat 0,91554 TL olarak belirlendi.

