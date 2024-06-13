VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, güven tazeledi

VakıfBank’ın 70. Olağan Genel Kurul toplantısı 6 Haziran 2024 tarihinde İstanbul Finans Merkezi’nde yer alan Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Abdi Serdar Üstünsalih’in Haziran 2019’dan bu yana sürdürdüğü Genel Müdürlük görevini yeni dönemde de devam ettirmesi karara bağlandı.

VakıfBank’ın ülkesi ve milleti nezdinde üstlendiği görev ve mesuliyetleri her zaman titizlikle yerine getirdiğini belirten Üstünsalih, şunları kaydetti: “Gerçekleştirdiğimiz tüm başarıları, emeğimizin, gayretimizin bir sonucu olarak atfedeceğimiz anlamlı bir yılı geride bıraktık. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır sonuç ve gelişmelerin öncüsü olmayı da her zaman olduğu gibi odağımıza aldık. Geride bıraktığımız yıl; aktif büyüklüğümüz yüzde 66 artışla 2,8 trilyon TL’ye ulaştı. 25 milyar TL net kâr elde eden Bankamız, ekonomik büyümenin en büyük unsurlarından olan ihracat ve yatırım odaklı projelere desteğini kesintisiz bir şekilde sürdürdü. Uyguladığımız büyüme stratejilerimiz ile ticari kredilerimiz 1,2 trilyon TL’yi aştı. Toplam mevduatımız yıllık bazda yüzde 74 artışla 2 trilyon TL’ye yaklaştı. TL vadeli mevduatlar ise yüzde 93’lük artışla ilk defa 1 trilyon TL seviyesini aştı.”

“Sürdürülebilir kalkınmaya destek oluyoruz”

Emanetçisi oldukları değerlerin ışığında, toplumun her kesimi için yenilikçi ürün ve hizmetler ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmaya devam ettiklerinin altını çizen Üstünsalih, “ Bugüne kadar ViBi, SKY Limit, Vinov, Vibox, Dijital Banko Çek, Tüm Hesap, FİDE, GASS, Ödeme İste, V-Limit, QR ile ödeme, Metal Kart gibi yenilikçi ürün ve hizmetlerin yanı sıra VakıfPays ödeme şirketimizi de kurarak sektörümüze yön vermeye devam ettik. Bu bakış açımız ile de 24 milyonu aşan müşteriye ulaştık” diye konuştu.

“Hayatın her alanında öncü rol üstleniyoruz”

Üstünsalih, sözlerinin şöyle tamamladı: “Finansal başarılarımızın yanında sosyal ve çevresel performansımızla da öncü olmaya devam ediyoruz. Çevresel tarafta 2023 yılında karbon emisyon azaltımına ilişkin hedefleri Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylanan ilk Türk Bankası olduk. Ayrıca Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği Programı’nda, A skoru ile Global A Listesine girerken, Su Güvenliği Programı’nda da A- Skoru ile “Liderlik” seviyesine yükseldik. Bu başarının mimarı her daim omuz omuza olup, Bankası ve ülkesi için tüm varlığı ile çaba gösteren büyük VakıfBank ailesidir. Onların bu bilinç ve özverisi ile ülkemiz ekonomisine desteğimizi sürdürüyoruz. ‘Daima Seninle’ diyerek milletimize, esnafımıza, çiftçimize, iş insanımıza kısacası toplumun her kesimine can-ı gönülden hizmet ediyoruz. Ülkemizi hep birlikte geleceğe taşıyoruz.”

VakıfBank yeni yönetim kurulu şöyle: Abdi Serdar Üstünsalih, Abdülkadir Aksu, Dr. Adnan Ertem, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Halil Çelik, Haydar Kemal Kurt, Mustafa Saydam, Sadık Yakut, Şahin Uğur.