Vakıfbank hissesinde bilanço sonrası görünüm

VakıfBank (VAKBN) 2024 yılı ikinci çeyrek konsolide olmayan net dönem karı 7.168.740.000 TL Ti, 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karını da 19.191.709.000 TL olarak açıkladı. 2024 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem karı da geçen dönem 2,5 milyar TL’den 11 milyar 94 milyon 210 bin TL’ye, 2024 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 24.266.438.000 TL’ye çıktı.

Yatırım kurumlarının VAKBN için hedef fiyat ve beklentileri şu şekilde gerçekleşti:

Ak Yatırım, VAKBN hedef fiyatını 21,5 TL'den 25,2 TL'ye, tavsiyesini "nötr" den "endeks üstü getiri"ye yükseltti.

Alnus Yatırım, VAKBN hedef fiyatını 29 TL'den 32 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Deniz Yatırım, VAKBN için hedef fiyatını 27 TL'den 27,8 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Garanti BBVA Yatırım, VAKBN için hedef fiyatını 22.3 TL, tavsiyesini "endekse paralel getiri" olarak korudu.

ICBC Yatırım, VAKBN hedef fiyatını 32 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.

İş Yatırım, VAKBN hedef fiyatını 33 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Şeker Yatırım, VAKBN hedef fiyatını 26.43 TL, tavsiyesini "tut" olarak korudu.

Yapı Kredi Yatırım, VAKBN hedef fiyatını 26.5 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Vakıf Yatırım, KCHOL için hedef fiyatını 303 TL olarak korudu, tavsiyesini "tut" tan "al"a yükseltti.