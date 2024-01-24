VakıfBank, hizmetlerine ‘Ödeme İste’yi dahil etti

VakıfBank, dijital bankacılık alanındaki yenilikçi adımlarına bir yenisini daha ekledi. Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen “Ödeme İste” projesinin aktif paydaşlarından olan VakıfBank, proje kapsamında, müşterilerine VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla ödeme isteme ve paylaşma işlemlerinden kolay ve hızlı bir şekilde faydalanmalarına imkân sağlıyor.

“Dijital kolaylığı Ödeme İste ile büyüyor”

Ödeme İste’ye ilişkin açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “ Bir kamu bankası olma sorumluluğu ile 69 yıldır müşterilerimizin yanında olan Bankamız, Ödeme İste ile dijital kolaylığını bir adım daha ileriye götürüyor. Çoklu ödeme isteme işlemlerini gerçekleştiren kullanıcılar, aynı zamanda fatura veya kart harcamaları gibi ödemeleri de farklı kişilerle paylaşabiliyor.” dedi.

Ödeme işlemlerini kolaylaştıran projenin öneminden bahseden Merdan, devamında şunları kaydetti: “Finans sektöründe dijitalliğin öncülerinden olan VakıfBank, paydaş olduğu proje ile ödemelerin dijital kolaylığında gerçekleşmesine olanak sağlıyor. Dijitallik, bugünün kolaylığını sağlamaktan ziyade yarının temellerini oluşturmak için önemlidir. Bu yaklaşım ile dijital kolaylaştırır görüşümüzü odağımıza alarak Ödeme İste’yi müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.”

Ödeme İste ile müşteri deneyimi ön plana çıkıyor

VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı kullanan bireysel ve ticari müşteriler, "Ödeme İste" hizmeti sayesinde güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi yaşıyor. Proje, müşteriler arasındaki ödeme isteme akışlarını kolaylaştırarak finansal işlemleri daha erişilebilir kılıyor. VakıfBank müşterileri, çoklu ödeme isteme işlemlerini VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden yaparken, aynı zamanda fatura veya kart harcamaları gibi ödemeleri de farklı kişilerle paylaşabiliyor. Müşteri deneyimini ön planda tutan bir anlayışla hareket eden VakıfBank, müşterilerin günlük finansal işlemlerini daha da basitleştirerek, VakıfBank'ı tercih edenlerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.