VakıfBank, İngiltere ve BAE’de şubeleşecek

BakıfBank, yurt dışı şubeleşme çalışmaları kapsamında odağına İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) aldı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 29 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, bankanın uluslararası organizasyonel yapılanması çerçevesinde, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde şube/temsilcilik açılması kararlaştırıldı.

Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve ilgili ülkelerin otoriteleri nezdinde gerekli başvuruları yapacak.

Açıklamada, "Açılış süreci ile ilgili gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir." denildi.