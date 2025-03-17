VakıfBank, Recycle Kredi Kartı ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor

Çevresel sürdürülebilirliği gelecek stratejilerinin ayrılmaz bir bileşeni olarak gören VakıfBank, doğa dostu bir yeniliğe daha imza atarak Recycle Kredi Kartı’nı müşterileriyle buluşturuyor. Modern ödeme sistemlerine entegre Recycle Kredi Kartı, kullanıcılarına her harcamalarında doğa dostu projelere destek olma imkanı sağlıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek elinizin altında…

Her dakika milyonlarca alışveriş işleminin gerçekleştirildiği günümüzde VakıfBank’ın müşterilerini çevreye duyarlı bir tüketim modeline teşvik etmek amacıyla geliştirdiği Recycle Kredi Kartı, doğa dostu projeleri destekleyen ve çevreci tüketimi teşvik eden kampanyalarıyla da fark oluşturuyor. VakıfBank müşterileri Recycle Kredi kartı ile TEMA Vakfı’na yaptıkları 250 TL ve üzeri bağışlarda %5 indirim fırsatından yararlanabiliyor.Bunun yanı sıra seçili elektrikli şarj istasyonlarından yapacağınız harcamalara aylık 500 TL’ye kadar %20 indirim fırsatı sunuyor.

VakıfBank, Recycle Kredi Kartı ile müşterilerine sadece çevre dostu bir ödeme seçeneği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda fiziksel kart kullanımını en aza indiren mobil cihaz ve temassız ödeme seçenekleriyle, hızlı ve güvenli bir alışveriş deneyimine imza atıyor.

Recycle Kredi Kartı, dijital slip özelliği sayesinde kâğıt tüketimini de azaltarak ülkemizin sürdürülebilirlik hedeflerine destek sağlıyor.