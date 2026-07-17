Vakıfbank, V Portföy Yönetimi'ni satın alıyor

VakıfBank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu'nun 16 Temmuz 2026 tarihli toplantısında, VakıfBank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nın V Portföy Yönetimi AŞ'deki yüzde 55 payı ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sahip olduğu yüzde 45 payın, gerekli yasal izinlerin alınması şartıyla VakıfBank tarafından satın alınması için karar alındı.

Açıklamada, söz konusu hisse devrinin gerçekleştirilmesi ve ilgili diğer işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı bildirildi. Böylece, gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından V Portföy Yönetimi AŞ'nin sermayesinin tamamının VakıfBank bünyesine geçmesinin önü açılmış oldu.