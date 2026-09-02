VakıfBank, Vinov İş Yeri Mobil ile garantili tahsilatı sahaya taşıyor

VakıfBank, ticaretin ödeme ve tahsilat süreçlerine yenilikçi çözümler sunan Vinov ekosisteminin sınırlarını genişletti. Banka, mevcut Vinov İş Yeri yapısını mobil uygulama üzerinden sahaya taşıyarak; işletmelerin satış anında hızlı, güvenli, vadeli, taksitli ve VakıfBank garantili tahsilat kaydı oluşturabilmesini sağlayan Vinov İş Yeri Mobil uygulamasını kullanıma sundu.

Vinov İş Yeri Mobil sayesinde firmaların saha satış ekipleri; müşteri ziyaretlerinde, mağaza, bayi veya saha satış ortamlarında, alıcıyla belirledikleri tutar, vade ve taksit koşullarına göre anında Vinov tahsilat kaydı oluşturabiliyor. Borçlu müşteri ise Vinov APP veya VakıfBank Mobil üzerinden işlemi onaylayarak süreci kolayca tamamlıyor. Uygulama; QR kod, TCKN, VKN veya cep telefonu ile müşteri sorgulama ve kayıt oluşturma imkânı sunuyor.

Cep telefonuyla Vinov tahsilat kaydı oluşturulabilecek

Yenilikçi çözümlerle finans sektöründe birçok öncü uygulamayı hayata geçiren VakıfBank, reel sektörün ödeme, tahsilat ve nakit akışı ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor. VakıfBank inovasyonu olan Vinov; bugün ticaret hayatının farklı ihtiyaçlarına cevap veren güçlü bir yapıya dönüştü. Vinov İş Yeri Mobil ile bu ekosistem bir adım daha ileri taşınarak Vinov İş Yeri’ni işletmelerin cebine, satışın gerçekleştiği ana ve sahaya indiriyor.

Vinov İş Yeri Mobil ile firmalar; mağazada, bayide, müşteri ziyaretinde veya saha satış ortamında cep telefonlarıyla Vinov tahsilat kaydı oluşturabiliyor. Müşteri de QR kod veya mobil onay ile işlemi tamamlıyor. Firmalarımıza sadece dijital kolaylık değil aynı zamanda tahsilat güvenliği, operasyonel hız ve nakit akışı öngörülebilirliği sağlanıyor. Vinov İş Yeri Mobil, Vinov’un sağladığı vadeli, taksitli ve VakıfBank garantili tahsilat imkânlarını da içeren çok daha kapsamlı bir dijital tahsilat çözümü sunuyor.

Merkezden talimat beklemeksizin işlem yapılabilecek

Vinov İş Yeri Mobil, iş yerlerinin ve saha satış ekiplerinin Vinov tahsilat süreçlerini lokasyondan bağımsız, hızlı ve pratik şekilde yönetmesine imkân sağlıyor. Vinov Mobil üzerinden tekil veya toplu tahsilat kaydı oluşturulabiliyor. TCKN/VKN, cep telefonu bilgisi, QR/karekod ya da kayıtlı işlem seçimiyle müşteri yanında anlık kayıt süreci başlatılabiliyor. Böylece bayi, alt bayi, toptan satış, saha satışı ve teslimat anındaki tahsilat süreçlerinde merkezden talimat beklenmeksizin işlem gerçekleştirilebiliyor. Saha ekipleri satış anında Vinov kaydı oluşturarak tahsilat sürecini dijital ortamda tamamlayabiliyor. Vinov İş Yeri Mobil ile listeleme, iptal, kampanya görüntüleme ve erken ödeme alma hesaplama aracı gibi temel fonksiyonlara da kolaylıkla erişilebiliyor.