VakıfBank’ın “İrade Bizim, Zafer Bizim” sergisi ziyaretçileriyle buluştu

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan “İrade Bizim, Zafer Bizim” sergisi VakıfBank Sanat Galerisi'nde çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

Milli iradenin, bağımsızlık mücadelesinin ve ortak hafızanın izlerini bir araya getiren sergi; arşiv fotoğrafları, video gösterimleri, kronolojik anlatılar ve deneyim odaklı mekânsal kurgusuyla ziyaretçilerini 15 Temmuz gecesinin dönüm noktalarına tanıklık etmeye davet ediyor.

15 Temmuz’un hafızasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan sergi, sıradan bir akşamdan milletimizin demokrasiye sahip çıktığı tarihî direnişe uzanan süreci çok katmanlı bir anlatımla ele alıyor. Projeksiyon odası ve dijital içeriklerle desteklenen sergi tasarımı, ziyaretçilere yalnızca bilgi sunmakla kalmıyor; o gece yaşananların atmosferini de hissettiren güçlü bir deneyim sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açılıştaki konuşmasında şunları söyledi:

"Bazı zamanlar vardır, insanların hafızasından asla silinmez. İşte 15 Temmuz da böyle bir gün, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek bir dönüm noktasıdır. O gece aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milli iradeye sahip çıkarak demokrasiye ve bağımsızlığına güçlü bir şekilde sahip çıkmıştır. Bizim görevimiz, bu hain darbe girişimini unutmamak, unutturmamak ve bir daha asla böyle bir teşebbüse fırsat vermemektir. Medeniyetimiz boyunca milletimizin birlik ve dayanışmasını pekiştiren pek çok zorlu sınav yaşadık. 15 Temmuz da bu destanların son halkası olarak, genç yaşlı, kadın erkek demeden milletimizin ortaya koyduğu eşsiz fedakârlık ve kahramanlıkla tarihe geçmiştir. Bu vesileyle, o gece milli iradeye sahip çıkan tüm kahramanlarımızı ve aziz milletimizi bir kez daha saygıyla selamlıyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum. Onlar, gözlerini kırpmadan milletimizin geleceği için fedakârlık gösteren kahramanlarımızdır. Onların isimlerini, hikâyelerini ve ortaya koydukları cesareti gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamda VakıfBank'ın hayata geçirdiği 'İrade Bizim, Zafer Bizim' sergisini son derece kıymetli buluyorum. 15 Temmuz sadece bir günü anmak değil, o gece ortaya konan milli birlik ve dayanışma ruhunu daima diri tutmaktır. Bu serginin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.”

İstanbul Valisi Davut Gül ise konuşmasında şunları söyledi:

"15 Temmuz, sadece bir haftada anılacak bir tarih değil, yılın her döneminde hafızalarda diri tutulması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken ortak bir milli mücadeledir. Bu mesele yalnızca kamu kurumlarının değil, 86 milyonun ortak sorumluluğu ve ortak kazanımıdır. Bu anlamda böylesine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapan VakıfBank'ı ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. 15 Temmuz'da yaşanan darbe görünümlü işgal girişimi başarılı olsaydı, Allah korusun ne ülkemizin huzuru ne demokrasimiz ne de ekonomik bağımsızlığımız ayakta kalabilirdi. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterdiği cesaret, kararlılık ve ferasetle bu girişimi bertaraf ederek milli iradeye sahip çıkmış ve büyük bir destan yazmıştır. Aradan on yıl geçmiş olsa da görevimiz değişmedi. Unutmayacağız, unutturmayacağız ve yaşananları aynı kararlılık ve hassasiyetle gelecek kuşaklara anlatmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u doğru anlamak ve anlatmak, benzer ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyor; bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

“15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak ortak sorumluluğumuzdur”

Milli birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, “15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktığı tarihî bir dönüm noktasıdır. Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı emaneti yaşatmak, gazilerimizin fedakârlığını unutmamak ve o gece yazılan destanı gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. VakıfBank olarak, bu anlamlı mirası geleceğe taşımayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. ‘İrade Bizim, Zafer Bizim’ sergisiyle, 15 Temmuz’un taşıdığı anlamı yalnızca hatırlatan değil; milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan kalıcı bir hafıza alanı oluşturmayı hedefledik. Sergimizin, ziyaretçilerimizin o geceyi daha derinlikli bir şekilde anlamalarına ve ortak değerlerimizi yeniden hatırlamalarına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“Serginin her bölümü kronolojik bir anlatım sunuyor”

Serginin küratörü Hasan Mert serginin kurgusuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bu sergi, yalnızca fotoğraf ve belgelerin yer aldığı bir sergi değil; ziyaretçiyi 15 Temmuz gecesinin atmosferine taşıyan deneyim odaklı bir hafıza yolculuğu olarak tasarlandı. Serginin her bölümü, sıradan bir günü anlatarak başlıyor ve milletimizin ortak direnişine uzanan kronolojik bir anlatım sunuyor. Amacımız, o gece yaşananları anlatmanın yanı sıra ziyaretçilere hissettirmek ve ortak hafızayı canlı tutacak güçlü bir deneyim ortaya koymak.”

Sergi, 15 Temmuz gecesinin kritik anlarını kronolojik olarak ziyaretçilere aktarırken, 251 şehidimizin ve gazilerimizin fedakârlığını da saygıyla yad ediyor.

“İrade Bizim, Zafer Bizim” sergisi, 15 Temmuz'un 10. yılında milli hafızayı güçlendiren anlatısıyla ziyaretçilerini 20 Ağustos tarihine kadar VakıfBank Sanat Galerisi’nde ağırlamaya devam edecek.