VakıfBank'ın kârı beklentileri aştı: Hedef fiyatlar yükseldi

VakıfBank (VAKBN), 2025 dördüncü çeyrekte 28,1 milyar TL net kar açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde sürpriz gelen kar sonrası kurumlar da hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini güncelledi.

Vakıfbank’ın net karı 2025 son çeyrekte yüzde 136 arttı. Özsermaye karlılığı yüzde 38,4 olurken, son çeyrekte ayrılan 4 milyar TL tutarında serbest karşılık hariç tutulduğunda çeyreklik kâr 32,1 milyar TL’ye ulaşarak yıllık bazda yüzde 170 artış gösterdi. Bu da ana faaliyetlerden kaynaklanan kârlılığın gücünü teyit etti.

Bankanın 2025’te net kârı yüzde 73 artışla 70 milyar TL’ye ulaşırken, özsermaye karlılığı yüzde 25,9 seviyesinde gerçekleşti.

Buna göre yatırım kurumlarının hedef fiyat ve önerileri şu şekilde gerçekleşti:

Ak Yatırım, hedef fiyatını 36,5 TL'den 42,5 TL'ye yükseltirken, tavsiyesini "nötr" olarak korudu.

Tavsiyesini “al” olarak koruyanlar

Alnus Yatırım, hedef fiyatını 36 TL'den 57 TL'ye yükseltti.

İş Yatırım, hedef fiyatını 43 TL'den 53 TL'ye yükseltti.

Deniz Yatırım, hedef fiyatını 42,9 TL’de korudu.

Pusula Yatırım, VAKBN için hedef fiyatını 48,78 TL'den 50 TL'ye yükseltti.

Şeker Yatırım, hedef fiyatını 52,28 TL'den 55,04 TL'ye yükseltti.

Yapı Kredi Yatırım da hedef fiyatını 42,5 TL'den 46 TL'ye yükseltti.

Endeks bazında getiri beklentileri

VakıfBank (VAKBN) için Garanti BBVA Yatırım, hedef fiyatını 45,5 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.

PhillipCapital, tavsiyesini 43,70 TL hedef fiyat ile "endekse paralel getiri" olarak başlattı.