VakıfBank’tan 1 milyar dolarlık DPR seküritizasyon işlemi

VakıfBank, havale akımlarına dayalı DPR (Diversified Payment Rights) seküritizasyon programı kapsamında 425 milyon Euro ve 524 milyon dolar tutarında olmak üzere toplamda 1 milyar dolar eşdeğerinde işlemi başarıyla tamamladı.

5 ile 10 yıl arasında değişen vadelerle gerçekleştirilen işlem, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere Asya ve Amerika’dan toplam 8 yatırımcı tarafından fonlandı. Bu ikinci işlemle Banka’nın 2025 yılı içinde DPR programı kapsamında sağladığı toplam fonlama tutarı 1,7 milyar dolara ulaşmış oldu.

VakıfBank, Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, dış ticaret işlemlerindeki güçlü pozisyonu ve artan işlem hacminin katkısıyla DPR programının kapasitesini daha da büyüttü. VakıfBank’ın DPR programı, yabancı para borçlanma araçları arasında yatırım yapılabilir nota sahip tek enstrüman olma özelliğiyle öne çıkıyor.

“İhracat, yatırım ve istihdamı önceleyen projelere kaynak sağlayacağız”

DPR programına yönelik güçlü uluslararası talebin VakıfBank’ın sağlam bilançosuna ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “1 milyar dolar eşdeğerindeki bu ikinci işlemle birlikte 2025’te DPR kapsamında sağladığımız fonlamayı 1,7 milyar dolara taşıdık. Seçici kredi politikamız doğrultusunda söz konusu kaynağı ihracat, yatırım ve istihdamı destekleyen projelere yönlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, DPR programı notunu 2024 yılının Eylül ayında “BB+” seviyesinden “BBB-“ ile yatırım yapılabilir seviyeye çıkardığını hatırlatan Üstünsalih, “ Bu durum, söz konusu programa özellikle kurumsal nitelikli yatırımcıların da ilgisini artırdı” ifadesinde bulundu.

Üstünsalih, işleme yönelik açıklamasına şöyle devam etti: “5 – 10 yıl aralığındaki vadeler, fonlama yapımızın vade uyumunu ve öngörülebilirliğini güçlendirirken; Avrupa ve Orta Doğu ağırlıklı olmak üzere 4 kıtadan 8 yatırımcı ile sağladığımız çeşitlendirme, hem erişim hem maliyet tarafında esneklik yarattı. DPR programımızı, kurumsal, ticari ve KOBİ segmentlerinde ihracat, yatırım ve istihdamı önceleyen projelere kaynak sağlayacak biçimde konumlandırıyoruz.”

VakıfBank, DPR programlarında pazar lideri

VakıfBank, söz konusu işlemle birlikte 2025 yılında yurtdışından havale akımlarına dayalı en yüksek tutarlı kaynağı sağlayan Türk bankası konumuna ulaştı. Banka, bugüne kadar DPR programı kapsamında sağlanan fonlama tutarında, Türkiye’deki DPR programları arasında toplam ihracın yaklaşık yüzde 40’ını tek başına gerçekleştirerek açık ara pazar lideri konumunda bulunuyor.