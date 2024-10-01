VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık yeni sürdürülebilir eurobond ihracı 

VakıfBank, 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği sürdürülebilir eurobond ihraçlarına bir yenisini daha ekleyerek bu alandaki lider konumunu perçinledi. 500 milyon dolar tutarında, 5,25 yıl vadeli ihraca dünyanın çeşitli bölgelerinden işlem büyüklüğünün 3 katına yakın talep geldi.

Güçlü talep

Sürdürülebilir finansman alanında bankacılık sektörü için önem arz eden işlemlere imza attıklarını vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işleme yönelik yaptığı değerlendirmede şunlar söyledi:

“2024 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz sermaye ihraçlarının ardından 500 milyon ABD doları tutarında, 5,25 yıl vadeli yeni bir sürdürülebilir eurobond ihracını da başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Söz konusu işleme dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 100 yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 3 katına yakın talep geldi. Böylece, ilk fiyat beklentisine göre 30 baz puan iyileşen işlemin getirisi yüzde 6,95, kupon oranı ise yüzde 6,875 olarak gerçekleşmiştir. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz son işlemimizle birlikte Bankamızın sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğünün toplam tutarı 2,5 milyar dolar seviyesine yükseldi ve bu alanda Türk bankaları arasındaki lider pozisyonumuzu güçlendirdik. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz."

Son bir yılda 4. eurobond işlemi

“Bu işlem son bir yıllık süreçte Bankamız tarafından gerçekleştirilen dördüncü eurobond işlemi olmuştur. Hatırlanacağı gibi VakıfBank olarak son bir yılda bu işlem ile beraber ikisi sürdürülebilir eurobond, ikisi sermaye benzeri tahvil olmak üzere toplam 2,5 milyar ABD doları tutarında eurobond işlemi gerçekleştirerek bu alandaki lider konumumuzu korumayı başardık. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve VakıfBank’a duyduğu güvenin açık bir göstergesidir.”