VakıfBank'tan 700 milyon dolar tutarında seküritizasyon işlemi

2024 yılında Türk bankaları arasında uluslararası piyasalardan en çok taze kaynağı Türkiye’ye getiren banka olan VakıfBank, 2025 yılında gerçekleştirdiği ilk yurt dışı borçlanma işlemiyle, ilk 4 yılı anapara ödemesiz toplam 10 yıl vadeli seküritizasyon işlemini başarıyla tamamladı.

Bu işlemle, uluslararası piyasalarda Türk bankalarına duyulan güveni bir kez daha teyit eden VakıfBank, kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen en büyük DPR işlemine imza attı.

“Kurumsal nitelikli yatırımcılarla yapılan en büyük tutarlı DPR işlemi”

Seküritizasyon programı kapsamındaki işleme ilişkin açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlemin önemine dair yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

“Hatırlayacağınız üzere kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, DPR programımızın notunu 2024 yılının Eylül ayında yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmişti. Bu durum, söz konusu programa özellikle kurumsal nitelikli yatırımcıların da ilgisini artırdı. Uzun yıllar sonra ilk defa özellikle Amerika ve İngiltere’de yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcıların yoğun ilgisi sonucu, 10 yıl vadeli 700 milyon dolar tutarındaki işlemi başarıyla gerçekleştirdik. Söz konusu işlem kurumsal nitelikli yatırımcılarla yapılan en büyük tutarlı ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemi olma özelliğiyle dikkat çekmektedir. Böylece uluslararası piyasalarda Türkiye ve VakıfBank’a duyulan güven bir kez daha teyit edilmiş oldu.”

“Bu işlem en büyük DPR bakiyesine sahip banka konumumuzu perçinledi”

VakıfBank’ın dış ticaret alanındaki güçlü konumunun ve yüksek pazar payının bu başarıyı desteklediğini de vurgulayan Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, ülkenin önde gelen ihracatçı firmalarıyla dış ticaret işlemlerine aracılık ediyoruz. Bu alanda son 5 yıla baktığımızda, pazar payımızın ciddi oranda arttığını görüyoruz. Bu vesileyle aracılık ettiğimiz dış ticaret işlemlerinden gelen nakit akışları, DPR seküritizasyon programımızın kapasitesini her geçen gün artırıyor. Bu işlem sayesinde, en yüksek DPR seküritizasyon bakiyesine sahip banka olarak lider konumumuzu perçinledik. Uzun vadeli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli finansman stratejimiz doğrultusunda, dış ticaret nakit akışlarından sağladığımız gücü uluslararası piyasalarda değerlendirerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de DPR dahil diğer uzun vadeli ve uygun maliyetli yurt dışı fonlama alternatiflerini değerlendirerek uluslararası piyasalardaki en aktif Türk bankalarından biri olmayı sürdüreceğiz.”