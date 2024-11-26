VakıfBank’tan 870 milyon dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi

VakıfBank, yurt dışından sağladığı kaynaklarla bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki ve sürdürülebilirlik temalı finansman alanındaki öncü konumunu sürdürmeye devam etti.

Son olarak 367 gün vadeli, toplam 870 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon işlemini başarıyla tamamladı.

"Yenileme oranı yüzde 133 olarak gerçekleşti”

Yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan 10,2 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağlayan VakıfBank, yılın ikinci sendikasyon kredisini de yüzde 133 oranında yenilemeyi başardı. Söz konusu işleme yönelik VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ‘’Bu işlem, bankamızın sürdürülebilir finansman hedeflerine olan bağlılığını ve uluslararası piyasalarda ülkemize duyulan güveni bir kez daha göstermektedir. İşlemimize toplamda 1,1 milyar dolara yakın talep gelmiş olup, buna karşılık sendikasyon kredimizi 870 milyon dolar karşılığı tutarla yeniledik. İşlem özelinde, geçen yılın aynı döneminde 8 olan en üst seviyede katılan banka sayısının 15’e yükselmesi, bu işlemin ulaştığı başarıyı ve VakıfBank’ın uluslararası alandaki güçlü konumunu açıkça göstermektedir. Ayrıca, Orta Doğu, Uzak Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika gibi geniş bir coğrafyadan, geçen yılın aynı döneminde yer almayan 12 yeni banka işleme katılım sağladı.” açıklamasında bulundu. Üstünsalih, söz konusu kredi maliyetinin Mayıs 2024 dönemine göre her iki para birimi için 75 baz puan azalarak, dolar dilimi için SOFR + %1,75, euro dilimi için ise Euribor + %1,50 seviyesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

“Söz konusu işlemimizle birlikte sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredilerimizin toplamı 1,8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Böylece Bankamız en yüksek yurtdışı borçlanma tutarına sahip banka olurken, en yüksek sendikasyon bakiyesine sahip bankalardan biri konumundadır” diyen Üstünsalih, “Bu anlamda uluslararası fonlama alanındaki öncü konumumuz bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu vesileyle işlemimize destek veren ve yoğun ilgi gösteren tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum’’ dedi.

Sürdürülebilir Finansman Çerçevesiyle uyumlu sendikasyon kredisi

VakıfBank olarak, son 4 yıldır sendikasyon kredilerini sürdürülebilirlik temalı olduğuna dikkat çeken Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sürdürülebilirlik alanında sektöre yön veren ve birçok ilke imza atan öncü bir banka olarak, bu yıl gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemlerimizi Sürdürülebilir Finansman Çerçevemizle tamamen uyumlu hale getirdik. Sağladığımız uluslararası fonları çevresel ve sosyal temalı kredi ürünleriyle ekonomiye kazandırarak, sadece finansal başarı değil, sürdürülebilir bir geleceğe liderlik etmeye de kararlıyız. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz.’’