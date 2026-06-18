VakıfBank'tan sürdürülebilirlik bağlantılı faiz swap işlemi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonu doğrultusunda, üretim, ihracat, istihdam, teknoloji gibi Türkiye'nin stratejik yatırımlarını destekleyen projelere uzun vadeli finansman çözümleri sunmayı sürdürüyor.

Banka, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Kınalı-Malkara Kesimi proje finansmanı kapsamında 200 milyon Euro tutarında ilk sürdürülebilirlik bağlantılı uzun vadeli faiz swap (IRS) işlemini hayata geçirdi.

Sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, Türkiye'nin gelecekteki büyüme potansiyeline katkı sağlayacak alanlara odaklanan banka, kaynaklarını Türkiye'ye katma değer sağlayan yatırımlara yönlendirmeye ve reel sektörün sürdürülebilir büyümesini destekleyen yenilikçi finansman çözümleri geliştirmeye devam ediyor.

Bankanın 200 milyon Euro tutarında ve yaklaşık 10 yıl vadeli söz konusu işlemi, altyapı yatırımlarında risk yönetimi ile sürdürülebilir finansman yaklaşımını bir araya getirirken, sürdürülebilirlik kriterlerinin türev ürünlere entegrasyonu açısından da öncü uygulama niteliği taşıyor.

Banka, sürdürülebilir finansmanı yalnızca kaynak sağlayan yapı olarak değil, risk yönetiminden finansman modellerine kadar tüm süreçlere entegre edilen stratejik yaklaşım olarak değerlendiriyor.

Gerçekleştirilen işlemle proje finansmanına ilişkin faiz riskinin daha etkin yönetilmesi sağlanırken, çevresel ve sosyal performans kriterlerini risk yönetimi süreçlerine entegre eden yenilikçi yapı oluşturuldu.

Çevresel ve sosyal performans kriterlerine dayalı model, altyapı yatırımlarında sürdürülebilir finansman uygulamalarının farklı alanlarda kullanımına ilişkin örnek niteliği taşırken, sürdürülebilirlik kriterlerinin türev ürünlere entegrasyonu açısından da öne çıkıyor.