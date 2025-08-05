VakıfBank’tan genç hukukçulara finansman desteği

Attığı adımlarla toplumsal dayanışmaya katkı sağlamayı sürdüren VakıfBank, adalet sisteminin temel yapı taşlarından olan avukatlara işletme giderlerinde kullanılmak üzere finansman desteği sunuyor.

VakıfBank, “Hukuk Bürosu Destek Programı” ile hem genç avukatlara hem de 6 Şubat 2023 depremlerinde bürosu orta veya ağır derecede hasar gören hukukçulara 250 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlıyor. Program, mesleki yolculuklarına yeni başlayan ya da depremden etkilenen avukatların kendi hukuk bürolarını kurmalarına destek olmayı amaçlıyor. Kapsamı geniş tutulan destek programında, meslekte 5 yılını doldurmamış ve ilk defa hukuk bürosu kuracak avukatlar ile depremde bürosu zarar gören avukatlar kıdem şartı aranmaksızın bu fırsattan yararlanabiliyor.

“İlk 6 ay ödemesiz dönem” fırsatı

KGF kefaletiyle desteklenen kredi paketinde azami vade 36 ay olarak belirlenirken, ilk 6 ay için anapara ve faiz ödemesiz dönem imkânı da uygun faiz oranları ile sunuluyor.

4 milyar TL kefalet ve 5 milyar TL kredi hacmine sahip olan programa başvuru sırasında vergi levhası, avukatlık kimlik kartı, baro kayıt belgesi, aranıyor. Depremzede avukatlar içinse ek olarak Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’ndan hasar yardımı alındığına dair belge ile ilgili kamu kurumlarından alınmış bürosunun orta veya ağır hasarlı olduğuna dair rapor/tutanak sunulması gerekiyor. Yalnızca TL cinsinden kullandırılacak ve sadece yeni ofis kurulumu ve işletme giderleri için kullanılabilecek olan kredinin son kullandırılma tarihi ise 31 Aralık 2025.