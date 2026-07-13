Valor Kurucusu Sefa Karaca: Finansal körlük büyümenin önündeki en büyük engel

ANKARA (EKONOMİ)

Valor Kurucusu Sefa Karaca, şirketlerin en büyük sorununun nakit akışı değil, veriyi doğru okuyamamak olarak olduğunu belirterek, “Asıl risk para bulamamak değil, mevcut veriyi stratejiye çevirememek” dedi.

Büyüme hedefleyen şirketler ve girişimlere stratejik finans danışmanlığı hizmetleri veren Valor Kurucusu Sefa Karaca, Türkiye’de hem KOBİ’lerde hem de büyük ölçekli şirketlerde en kritik problemin “finansal körlük” olduğunu söyledi. Karaca’ya göre şirketler çoğu zaman yeterli veriye sahip olsa da bu veriyi stratejik bir karar mekanizmasına dönüştüremiyor. Bu durum, özellikle dalgalı ekonomik koşullarda şirketleri öngörülemez hale getiriyor.

Büyük ölçekli şirketlerde veri üretiminin güçlü olduğunu ancak yorumlama kabiliyetinin zaman içinde zayıflayabildiğini belirten Karaca, “Şirketlerde veri var ama bu veriyi yorumlayacak bakış açısında körlük oluşabiliyor. Aynı raporlara yıllarca bakıldığında bazı riskler gözden kaçabiliyor. Bu nedenle birçok büyük şirket dış finansal danışmanlık ve bağımsız analiz desteği alıyor ve bu bir tercih değil, sürdürülebilirlik ihtiyacı haline geldi” dedi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ise durumun farklı olduğunu söyleyen Karaca, en temel sorunun veri altyapısının zayıflığı olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Finansal veriye erişim sınırlı, karlılık analizi çoğu zaman yapılmıyor ve nakit varlığı “başarı göstergesi” olarak görülüyor. Bu yaklaşım şirketleri uzun vadeli risklere açık hale getiriyor. Finansal sürdürülebilirliğin temelinde bütçe planlaması yer alıyor. Şirketlerin yalnızca bugünü değil, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarla yönetilmesi gerekiyor.”