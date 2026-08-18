Valor Kurucusu ve Yönetici Ortağı Sefa Karaca: Şirketinizi ciro değil, nakit ayakta tutar

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ANKARA (EKONOMİ)

Valor Kurucusu ve Yönetici Ortağı Sefa Karaca, şirketlerin en büyük yanılgısının ciro artışını başarı olarak görmek olduğunu söyledi. Karaca’ya göre satışlar büyürken nakit eriyorsa şirket aslında büyümüyor, kendi geleceğini finanse ediyor.

Ekonomide sermaye maliyetinin arttığı dönemde şirketlerin en kritik sınavının nakit yönetimi olduğunu belirten Sefa Karaca, plansız büyümenin şirketleri görünenden daha kırılgan hale getirdiğini açıkladı.

“Satış artıyor diye şirket güçlenmiş sayılmaz”

Valor Kurucusu ve Yönetici Ortağı Sefa Karaca, birçok işletmenin cirodaki artışı şirketin güçlendiği şeklinde yorumladığını ancak bunun ciddi bir yanılgı olduğunu ifade etti.

Karaca’ya göre şirketler çoğu zaman satışlarını artırırken aynı anda nakitlerini kaybedebiliyor. Tahsilat sürelerinin uzaması, stokların büyümesi ve düşen karlılık, görünürde büyüyen şirketlerin aslında finansal açıdan zayıflamasına neden oluyor.

Karaca, günümüzde büyümenin tek başına başarı kriteri olmadığını belirterek “Artık doğru soru ‘Ne kadar büyüdük?’ değil; ‘Bu büyümeyi finanse edebiliyor muyuz?’ olmalı. Satış hacmi artarken işletme sermayesi zayıflıyorsa, büyüme şirket için fırsat değil yük haline gelir. Sermayenin pahalı olduğu bugünün ekonomisinde büyümenin kalitesi, hızından çok daha kritik “ dedi.

Karaca’ya göre işletmelerin önemli bir bölümü geçmiş finansal sonuçlarını takip ediyor ancak gelecek dönemin nakit ihtiyacını öngörecek finansal görünürlüğe sahip değil. Altı ya da on iki ay sonra oluşabilecek finansman ihtiyacını göremeyen şirketlerin, yatırım kararlarını da sağlıklı veremediğini belirten Karaca, finansal yönetimin artık yalnızca muhasebe kayıtlarından ibaret olmadığını vurguladı.

“Şirket kasası patronun cüzdanı değildir”

Türkiye’de özellikle aile şirketlerinde en sık karşılaşılan sorunlardan birinin şirket kaynaklarıyla ortakların finansal kaynaklarının birbirine karışması olduğunu ifade eden Karaca, bunun kurumsallaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söyledi.

Karaca, “Şirket büyüdükçe tüm kararların tek kişi tarafından verilmesi sürdürülebilir olmuyor. Finansın kişisel reflekslerle değil; kurallarla, ölçümlerle ve sistemlerle yönetilmesi gerekiyor” dedi.

Karaca, alternatif finansman denildiğinde ilk akla banka dışındaki borçlanma yöntemlerinin geldiğini ancak şirketlerin önce kendi bilançolarına bakması gerektiğini belirtti.

Tahsilat sürelerinin kısaltılması, stok optimizasyonu, tedarik zincirinin yeniden yapılandırılması ve atıl varlıkların değerlendirilmesinin çoğu zaman en düşük maliyetli finansman kaynağı olduğunu ifade eden Karaca, dış kaynak arayışından önce iç kaynakların etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti.